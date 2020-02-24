LTV: 20 марта будет ликвидирована Служба новостей "Первого Балтийского канала"(14)
По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении LTV (Латвийское телевидение), 20 марта будет ликвидирована Служба новостей Первого Балтийского канала.
По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении LTV (Латвийское телевидение), 20 марта будет ликвидирована Служба новостей Первого Балтийского канала.
Напомним, в феврале у владельца Первого Балтийского канала, председателя правления Baltijas mediju alianse Олега Солодова Служба госбезопасности (СГБ) из-за возможного несоблюдения международных санкций провела обыски.
Все действия были согласованы с Полицией безопасности Эстонии, а в Эстонии проведены аналогичные процессуальные действия, говорится в официальном сообщении Службы госбезопасности, пишет rus.delfi.lv.
Процессуальные действия прошли в рамках уголовного процесса, начатого 19 января 2019 года по части третьей статьи 84 Уголовного закона: нарушение санкций ЕС группой лиц по предварительному сговору.
Днем ранее Латвийское телевидение (LTV) со ссылкой на свои источники сообщило о проведении обысков в офисе Baltijas Mediju alianse на ул. Гертрудес. Как отмечает LETA, в Baltijas Mediju Alianse входят "Первый Балтийский канал", "Первый Балтийский музыкальный канал", рекламное агентство Baltijas mediju reklāma, а также Ren TV Baltic, печатные издания "МК-Латвия", "МК-Эстония" и другие фирмы.
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