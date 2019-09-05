Ложки, пока: молококомбинат уменьшит использование пластика при упаковке товаров

Tere уменьшит объем ежегодно используемого пластика на 6 тонн, отказавшись от одноразовых ложек

Молококомбинат Tere в ближайшие годы существенно уменьшит использование пластика при упаковке товаров: первым шагом на пути к этому стало изъятие крышек c одноразовыми ложками из серии Fit!. Благодаря этому решению, объем используемого пластика уменьшится на 6 тонн в год.

”Эстонцы потребляют очень много молочной продукции, которая всегда должна быть свежими. Свойства надежной консервации играют ключевую роль при упаковке молочных продуктов сохраняла его свежесть, поэтому ее очень сложно модифицировать”, — сказала руководитель по маркетингу Tere AS Катрин Тамм. ”Мы получили большое количество отзывов от поклонников серии FIT, у которых дома скопилось очень много одноразовых ложек, поэтому мы решили начать реализацию плана по сокращению использования пластика именно с этих ложек”, — добавила Катрин Тамм.

”Мы призываем людей брать собственную ложку с собой, однако, при необходимости, потребители смогут взять в магазине ложки из переработанного пластика, которые мы выложим на прилавок”, — сказала Катрин Тамм. ”Вся продукция Tere и ее упаковка должны быть максимально экологичны и удобны для потребителя — это обеспечивает устойчивость экологичного процесса производства, а также гарантирует нам чистую и здоровую жизненную среду в будущем”, — отметила Катрин Тамм.

В будущем предприятие Tere хочет свести использования пластика к минимуму и к 2030-му году планирует использовать при упаковке только переработанные материалы.