28.11.2019, 15:43

Лосось-убийца, зараженные яйца и мясо, вызывающее рак: в каких эстонских продуктах были найдены опасные бактерии — 5 примеров

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Лосось-убийца, зараженные яйца и мясо, вызывающее рак: в каких эстонских продуктах были найдены опасные бактерии — 5 примеров
Изображение: коллаж RusDelfi

Сегодня стало известно, что в ходе анализа регулярного сырья в ветчине Oskari Lihatööstus была обнаружена бактерия листерия. К счастью, сырье не пошло в производство, его вернули производителю. RusDelfi решил вспомнить, когда зараженная продукция доходила до прилавков.

Рыба M.V. Wool

В слабосоленой форели и лососе холодного копчения фирмы M.V. Wool была тоже найдена листерия. Магазины получили предписание убрать товар из продажи. Год назад от листериоза погибло два жителя Эстонии: 51-летняя женщина и 82-летний мужчина. Но, как утверждает Ветеринарно-пищевой департамент, связь между зараженной рыбой предприятия M.V. Wool и смертями — минимальная.

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Тартар в Noa

Летом 2018 года в ресторане Noa 33 человека заразились сальмонеллезом. По оценке Департамента здоровья, еда в ресторане Noa была заражена возбудителями болезни, очевидно, в ходе приготовления пищи. Ветеринарно-пищевой департамент подтвердил, что в сырье возбудителей болезни нет.

Яйца

Год назад сообщили, что на двух фермах OÜ Sanlind яйца могут быть заражены сальмонеллой. Они поступили в продажу под марками Kodutalu, Kodukoha, Pisihää, Hiigelhää и Hüva. Предприятие сразу прекратило поставки, а имеющийся в магазинах товар отозвали.

Клубника

Этим летом был настоящий клубничный скандал. Журналисты купили на Центральном рынке эстонскую клубнику, выращенную на хуторе Сепакыртси. В ходе экспертизы стало известно, что в ней есть диметоат и ометоат. Данные вещества — инсектициды, то есть яд, предназначенный для уничтожения вредных насекомых.

Копченое мясо

Как писал Maaleht в сентябре 2019 года, во многих горячо любимых народом и продаваемых на рынке или ярмарках видах ветчины горячего копчения уровень вызывающих рак PAH (полициклических ароматических углеводородов, ПАУ) выше разрешенной нормы.

Из отчета выяснилось, что Ветеринарно-пищевой департамент в прошлом году взял для определения содержания ПАУ 33 пробы из мясных продуктов и 12 проб из рыбных продуктов. Треть, или 11, проб из мяса и одна проба из рыбы не соответствовали установленным требованиям. Вдобавок в этом году найдено четыре превышающих нормы продукта. Их список ЗДЕСЬ.

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