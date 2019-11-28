Лосось-убийца, зараженные яйца и мясо, вызывающее рак: в каких эстонских продуктах были найдены опасные бактерии — 5 примеров

Год назад сообщили, что на двух фермах OÜ Sanlind яйца могут быть заражены сальмонеллой. Они поступили в продажу под марками Kodutalu, Kodukoha, Pisihää, Hiigelhää и Hüva. Предприятие сразу прекратило поставки, а имеющийся в магазинах товар отозвали.
Клубника
Этим летом был настоящий клубничный скандал. Журналисты купили на Центральном рынке эстонскую клубнику, выращенную на хуторе Сепакыртси. В ходе экспертизы стало известно, что в ней есть диметоат и ометоат. Данные вещества — инсектициды, то есть яд, предназначенный для уничтожения вредных насекомых.
Копченое мясо
Как писал Maaleht в сентябре 2019 года, во многих горячо любимых народом и продаваемых на рынке или ярмарках видах ветчины горячего копчения уровень вызывающих рак PAH (полициклических ароматических углеводородов, ПАУ) выше разрешенной нормы.
Из отчета выяснилось, что Ветеринарно-пищевой департамент в прошлом году взял для определения содержания ПАУ 33 пробы из мясных продуктов и 12 проб из рыбных продуктов. Треть, или 11, проб из мяса и одна проба из рыбы не соответствовали установленным требованиям. Вдобавок в этом году найдено четыре превышающих нормы продукта. Их список ЗДЕСЬ.
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