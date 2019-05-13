13.05.2019, 12:19

Логотип Ракового Союза задел чувства жителей Северо-Востока Эстонии. Его обещают пересмотреть


Ольга Привалова
Ольга Привалова
EST 7
Логотип Ракового Союза задел чувства жителей Северо-Востока Эстонии. Его обещают пересмотреть
cancer.ee

У Эстонского ракового союза — новый логотип кампании, взбудораживший как многих представителей русскоязычной общественности, так и жителей Северо-Востока Эстонии. Волна возмущения и недоумения в социальных сетях пошла еще в минувшие выходные. А в понедельник и в редакцию rusDelfi стали поступать письма от возмущенных читателей с вопросами: почему на логотипе одна его часть — ”против рака” — находится примерно в районе Ида-Вирумаа?

По словам Союза, они ничего подобного ввиду не имели и готовы пересмотреть оформление логотипа.

”Очень жаль, если у кого-то получилась ложная трактовка оформления кампании "Всей Эстонией — против рака" Эстонского ракового союза. Цель кампании — вместе поддержать профилактику и раннее обнаружение онкологии, что позволяет спасти тысячи жизней. Союз рака пересмотрит оформление лого кампании и по мере необходимости внесет изменения”, — прокомментировала ситуацию секретарь Маргот Кулль.

От редакции:

Мы живем в эпоху символов и знаков, которые порой значат больше тысяч слов и считываются публикой быстрее и лучше. Увы, но в данном случае следует признать, что данный логотип, какие бы благие цели он собой не обозначал, вышел весьма неудачным. И дело даже не политических коннотациях и ссылках на крайне оскорбительные высказывания представителей пресловутой партии EKRE (а теперь "уши из-под шляпы", похоже, будут виднеться в каждом подобном промахе, потенциально способном разжечь и расколоть).

Само расположение фраз на карте Эстонии оставляет мало возможностей для трактовки — слова "Здоровая Эстония" отмечают территорию, из которой исключен именно северо-восточный кусок страны. А сам он подписан словом "рак" и еще раскрашен красным. И удивительно, что никому из видных персон, ставших лицами кампании — от канцлера права Юлле Мадизе до футболиста сборной Эстонии Константина Васильева, — этот очевидный ляп не бросился в глаза.

О Раковом Союзе

В Эстонии живёт более 40 000 раковых больных. Каждый год болезнь диагностируется более чем у 8000 человек, и, к сожалению, примерно половина из них погибает из-за этого тяжёлого заболевания. За последние 10 лет число заболевших выросло на 20%. По масштабам распространения рак является глобальной проблемой, однако результаты лечения в последние десятилетия существенно улучшились. По мнению специалистов около трети случаев ракового заболевания можно избежать при помощи профилактики или вылечить при условии ранней диагностики и адекватного лечения, значится на их страничке.

Основной фокус Ракового Союза Эстонии направлен на работу с профилактикой раковых заболеваний, пропагандой здорового образа жизни и выявление болезни на ранней стадии. Важное место так же занимают улучшение качества жизни раковых больных и решение социальных проблем связанных с раковым заболеванием.

Ассосиация, основанная в 1992 году Эстонским обществом онкологов, на сегодняшний день стала самой большой организацией в Эстонии, объединяющей больных раком.
В Эстонском Раковом Союзе на данный момент 17 членских организаций и более 2 000 членов организации.

Раковый Союз Эстонии в сотрудничестве с Эстонской больничной кассой проводит кампании скрининговых исследований рака, конференции для врачей, раковых пациентов и их близких, информационные кампании, предлагает консультации и поддержку раковым больным, проводит благотворительные концерты, организовывает лагеря здоровья и прочее.
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