Логотип Ракового Союза задел чувства жителей Северо-Востока Эстонии. Его обещают пересмотреть

Само расположение фраз на карте Эстонии оставляет мало возможностей для трактовки — слова "Здоровая Эстония" отмечают территорию, из которой исключен именно северо-восточный кусок страны. А сам он подписан словом "рак" и еще раскрашен красным. И удивительно, что никому из видных персон, ставших лицами кампании — от канцлера права Юлле Мадизе до футболиста сборной Эстонии Константина Васильева, — этот очевидный ляп не бросился в глаза.

О Раковом Союзе

В Эстонии живёт более 40 000 раковых больных. Каждый год болезнь диагностируется более чем у 8000 человек, и, к сожалению, примерно половина из них погибает из-за этого тяжёлого заболевания. За последние 10 лет число заболевших выросло на 20%. По масштабам распространения рак является глобальной проблемой, однако результаты лечения в последние десятилетия существенно улучшились. По мнению специалистов около трети случаев ракового заболевания можно избежать при помощи профилактики или вылечить при условии ранней диагностики и адекватного лечения, значится на их страничке.

Основной фокус Ракового Союза Эстонии направлен на работу с профилактикой раковых заболеваний, пропагандой здорового образа жизни и выявление болезни на ранней стадии. Важное место так же занимают улучшение качества жизни раковых больных и решение социальных проблем связанных с раковым заболеванием.

Ассосиация, основанная в 1992 году Эстонским обществом онкологов, на сегодняшний день стала самой большой организацией в Эстонии, объединяющей больных раком.

В Эстонском Раковом Союзе на данный момент 17 членских организаций и более 2 000 членов организации.

Раковый Союз Эстонии в сотрудничестве с Эстонской больничной кассой проводит кампании скрининговых исследований рака, конференции для врачей, раковых пациентов и их близких, информационные кампании, предлагает консультации и поддержку раковым больным, проводит благотворительные концерты, организовывает лагеря здоровья и прочее.

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