LIVE | Смотри, кто вошел в новое правительство Эстонии

Министрами от Партии реформ станут:

Кая Каллас (43 года), премьер-министр. Бывший депутат Европейского парламента, депутат Рийгикогу с 2011 года. Председатель Партии реформ с декабря 2017 года.

Кейт Пентус-Розиманнус (44 года), министр финансов. Министр иностранных дел Эстонии с 17 ноября 2014 года по 15 июля 2015 года и министр окружающей среды с 6 апреля 2011 года по 17 ноября 2014 года. До этого Кейт Пентус занимала должность первого вице-спикера Рийгикогу (2009—2011) и руководителя бюро премьер-министра (2005—2009).

Сигне Рийсало (52 года), министр социальных дел. Стала депутатом Рийгикогу в мае 2019 года после отставки Арто Ааса.

Калле Лаанет (55 лет), министр обороны. Бывший офицер полиции, работал в 2005–2007 годах министром внутренних дел в первом правительстве Андруса Ансипа. С 22 марта 2018 года был заместителем спикера Рийгикогу. С 2005 по 2012 год являлся членом Центристской партии, а в апреле 2014-го вступил в Партию реформ.

Урмас Круузе (55 лет), министр сельского хозяйства. Экс-мэр Тарту, министр здравоохранения и труда в правительстве Таави Рыйваса.

Лиина Керсна (40 лет), министр образования. Выпускница Lasnamäe Üldgümnaasiumi и Тартуского университета. Журналист. В 1998–2002 годах работала радиоведущей и редактором. В 2007–2010 и 2012–2013 годах был советником по СМИ при правительстве. В 2013–2015 руководила аппаратом премьер-министра.

Андрес Сутть (53 года), министр внешней торговли и инфотехнологий. В 1993 году окончил экономический факультет Тартуского университета по специальности ”финансы и кредит”. Был главным специалистом Департамента политики Центрального банка Банка Эстонии, в 2001–2009 гг. - заместитель управляющего Банком Эстонии. В 2017–2018 годах он работал директором по регуляторным отношениям концерна Eesti Energia и членом правления концерна.

Марис Лаури (55 лет), министр юстиции. В прошлом министр финансов и министр образования и науки. Родилась в Кивиыли, окончила среднюю школу в Кохтла-Ярве, а затем экономический факультет Тартуского университета. После отставки Юргена Лиги с поста министра финансов заняла этот пост, а в сентябре 2016 года была назначена министром образования и науки.