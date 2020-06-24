Литва намерена договориться с Латвией и Эстонией о правилах бойкота БелАЭС

Литва пытается найти компромисс и договориться с Латвией и Эстонией о правилах бойкота Белорусской АЭС, а также, по словам премьера Саулюса Сквернялиса, Литва должна ясно заявить о своих интересах и защищать их в Еврокомиссии.
"У нас с президентом общая позиция и наши позиции совпадают. Литва должна представить ясную декларацию интересов Литвы, вовлечь в данный процесс Еврокомиссию. А после этого приложить все усилия, чтобы отстаивать эти интересы как здесь, так и в комиссии", — завил премьер.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс критикует проект соглашения, согласно которому Латвия и Эстония не обязаны не покупать белорусскую электроэнергию, а министр энергетики Жигимантас Вайчюнас заявил, что на переговорах с Латвией и Эстонией важно добиться общего обязательства всех стран не покупать электроэнергию у Белоруссии и достичь обязательства стран Балтии, что белорусское электричество не попадет на их рынки и в Польшу.
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал министров договориться о единой позиции.
Литва — самый горячий критик БелАЭС и готова к бойкоту ее электроэнергии. Минск отвергает критику Вильнюса о небезопасности электростанции.
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