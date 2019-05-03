"Литература и жизнь ночуют в разных постелях". Елена Скульская рассказала, почему она написала скандальный сатирический роман о Русском театре

"Признаться, любезный читатель, если ты у меня есть, я не верила (да и никто не верил!), что Евгений Ось — художественный руководитель Нашего театра, где я работаю, чтобы носить шубу, и бросать ее на пол, и прижиматься на ней к любовнику, и убегать от Бродского, когда по ночам забрезжит строчка, — выживет после сложнейшего и крайне рискованного хирургического эксперимента. Дело в том, что на место головы пересадили Евгению Осю в экстренном порядке ягодицы, и сфинктер стал ртом, и образовались редкие, несолоно хлебавшие усики; новый роток — не накинешь платок — совершенно скрывался меж щек, но освоился, так освоился, что научился туго сжиматься и разжиматься, выпуская нужные слова, которые Евгений называл ”поручениями”. Мы еще не успели опомниться от случившегося, не успели прийти в себя — против всех надежд и ожиданий наш художественный руководитель жив, — а Ось уже вполне был доволен здоровым румянцем на выпуклых, похожих на детские надувные шары щеках-ягодицах, а сфинктер — маленький рот — сравним был с основанием надувного праздничного шарика, состоящего из двух половинок, и когда Ось выпускал ”поручения”, то щеки немного опадали, морщились, как бы ослаблялась стягивающая веселая веревочка, и ”поручения” со свистом разлетались по гримерным, репетиционным, стукались о витраж в зеркальном фойе и замирали в каминном зале, где красавица играла на клавикордах в спектакле "Самсон и Далила"...".

Как утверждает автор, несомненно реальные события, происходившие в Русском театре во время, когда Елена Скульская там служила, дали определенную пищу для данного произведения, однако она призывает относиться к тексту именно как к художественному вымыслу и не проводить параллелей с реальностью.

Обложка журнала "звезда" Фото из архива Елены Скульской

Мы решили расспросить Елену Скульскую, что послужило причиной для написания столь неоднозначного и где-то даже скандального текста — только ли ее уход из Русского театра и сложные отношения с его новым руководством или за этим скрывалось еще что-либо.

- "Самсон выходит из парикмахерской" — это часть дилогии, персонажи которой довольно хорошо угадываются — это и худрук Нашего театра Ось, и его друг и покровитель Каллик, и многие другие. Но первая часть — "Пограничная любовь", — не была столь язвительно-сатирической. Почему Вы решили взяться за данную тему вообще и отчего вторая часть вышла такой, мягко говоря, некомплиментарной в отношении целого ряда персонажей?

Елена Скульская: Я не верю писателям, которые пишут о том, чего они не знают, не пережили, не испытали на себе. Я много лет была связана с театром, поэтому сам материал, естественно, был продиктован моим личным опытом, так бывает с любым писателем. Но, знаете, ни один литератор не переносит жизнь в чистом виде в художественный текст. Жизнь лишь материал, отрез ткани, из которого шьется то выходное платье с голой спиной, то саван, то маскарадный наряд. Не стоит смешивать жизнь с литературой, они ночуют в разных постелях.

Оба романа фантастические и реальным именем названа только одна героиня — в первом романе Лиля Скульская (мое детское имя), во втором — Елена Скульская (она же –Мария Драй). Обе героини — воплощение самого карикатурного, самого смешного и нелепого толка, они хуже всех остальных персонажей, та беспощадность, с которой я вывожу на страницы саму себя, должна снять с повестки дня все возможные обиды каких-то людей, пожелавших узнать себя в героях и отождествить себя с ними. При этом я не отрицаю, что литература мстительна, как граф Монте-Кристо.

Я не могу в реальности превратить Шарикова в ответ на его оголтелое хамство методом профессора Преображенского обратно в пса, но я могу это сделать в фантастическом романе. Много-много лет назад, когда я была юной-юной журналисткой, в Таллинн приезжал МХАТ, и живы были старики, которые помнили Булгакова и называли его Мишкой Булгаковым. Так вот они говорили, что Мишка написал чушь, клевету, свел счеты, а потом объявил этот злой капустник ”Театральным романом”… Моим читателям в Таллинне, Питере, Москве, других городах и странах нет дела до прототипов, они смеются над персонажами.

- Книга "Пограничная любовь" на эстонском и на русском и журнал с "Самсоном…" вышли из печати в конце марта, однако здесь в Эстонии в них еще, по-видимому, не вчитались. Поэтому инфобомбы, которой стоило ожидать, исходя из нелестных характеристик, полученных персонажами романа от автора, пока не случилось. Скажите, что Вами движило, когда Вы писали текст — только ли обида за вынужденный уход из театра или еще что-то? Была ли какая-то реакция на "Самсона..." от прототипов персонажей или они тоже еще не прочли? Вы никому из них не дарили авторского экземпляра с подписью, спрошу я с саркастичным смайликом?