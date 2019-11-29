29.11.2019, 18:03

Листерию снова нашли в эстонском магазине: она смертельно опасна? Какие симптомы? Только рыба может быть заражена?

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Листерию снова нашли в эстонском магазине: она смертельно опасна? Какие симптомы? Только рыба может быть заражена?
Foto: Rauno Volmar

Листериоз опять дает о себе знать. Сегодня сеть магазинов Rimi вынуждена была отозвать готовые салаты из продажи, так как поступившие на этой недели анализы показали наличие бактерии листерия. Неделю назад газета "МК-Эстония" написала текст про различные бактерии в продуктах. RusDelfi собрал важную информацию про листерию и немного дополнил историю.

Что это?

Листериоз — опасное инфекционное заболевание. Оно поражает центральную нервную систему, органы размножения.

Как можно заразиться?

Листериозом можно заразиться из-за недостаточно запеченных мясных изделий, паштета, непастеризованного молока и сделанных из него сыров, сырых овощей и фруктов, салатов, а также рыбы. Особенно подвержены риску беременные, пожилые и страдающие тяжелыми болезнями люди (рак, диабет, СПИД).

Заразиться листериозом можно не только от еды, но и от человека к человеку, в том числе и от матери к ребенку во время беременности. Источником заболевания людей являются больные и переболевшие животные, в том числе грызуны.

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Симптомы

Клинические проявления, течение и исход болезни разнообразны. Время от заражения до появления первых признаков болезни 3–5 дней, у новорожденных — до 2 месяцев. Иногда листериоз протекает без симптомов.

В большинстве случаев листериоз проявляется тошнотой, рвотой, болями в животе, поносом, температурой тела 38–39 °C. Нередко через 3–4 дня состояние больного резко ухудшается, и появляются признаки поражения центральной нервной системы в виде менингита, энцефалита или их сочетания.

Рыба и морепродукты

”Самая большая опасность, связанная с рыбой и морепродуктами, это листерия, — говорит ведущий специалист пищевого отдела Ветеринарно-пищевого департамента Эбе Мейтерн. — Так же, как и в отношении мяса, рыбу нужно обрабатывать при внутренней температуре не менее 74 градусов и избегать загрязнения после обработки. При обработке всех морских продуктов надо использовать одноразовые перчатки”.

Другие продукты

Хранение зараженных продуктов в холодильнике способствует листериозу при отсутствии дополнительной обработки этих продуктов. Наибольшую опасность представляют салаты из сырой капусты, мягкие сыры, мясные полуфабрикаты, в том числе из птицы. Сырое мясо и мясные продукты могут быть заражены в 30–50 процентах. Листерии способны размножаться и на рыбных продуктах на всех стадиях изготовления.

Важно!

Как правило, листерия не представляет угрозы для организма после термической обработки продуктов при высокой температуре. (Именно поэтому Rimi отозвал свежие салаты).

Это смертельно?

Да. Год назад от листериоза погибло два жителя Эстонии: 51-летняя женщина и 82-летний мужчина. Всемирная организация здравоохранения называет листериоз самой опасной болезнью, которая распространяется через пищу. Несмотря на то, что она редко встречается, она может быть смертельной. В 2018 в результате эпидемии в ЮАР заболели около 1000 человек и скончались 180 человек

Что делать?

Если вы подозреваете, что у вас листериоз, то незамедлительно обратитесь к врачу.

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