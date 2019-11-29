Листерию снова нашли в эстонском магазине: она смертельно опасна? Какие симптомы? Только рыба может быть заражена?

”Самая большая опасность, связанная с рыбой и морепродуктами, это листерия, — говорит ведущий специалист пищевого отдела Ветеринарно-пищевого департамента Эбе Мейтерн. — Так же, как и в отношении мяса, рыбу нужно обрабатывать при внутренней температуре не менее 74 градусов и избегать загрязнения после обработки. При обработке всех морских продуктов надо использовать одноразовые перчатки”.
Другие продукты
Хранение зараженных продуктов в холодильнике способствует листериозу при отсутствии дополнительной обработки этих продуктов. Наибольшую опасность представляют салаты из сырой капусты, мягкие сыры, мясные полуфабрикаты, в том числе из птицы. Сырое мясо и мясные продукты могут быть заражены в 30–50 процентах. Листерии способны размножаться и на рыбных продуктах на всех стадиях изготовления.
Важно!
Как правило, листерия не представляет угрозы для организма после термической обработки продуктов при высокой температуре. (Именно поэтому Rimi отозвал свежие салаты).
Это смертельно?
Да. Год назад от листериоза погибло два жителя Эстонии: 51-летняя женщина и 82-летний мужчина. Всемирная организация здравоохранения называет листериоз самой опасной болезнью, которая распространяется через пищу. Несмотря на то, что она редко встречается, она может быть смертельной. В 2018 в результате эпидемии в ЮАР заболели около 1000 человек и скончались 180 человек
Что делать?
Если вы подозреваете, что у вас листериоз, то незамедлительно обратитесь к врачу.
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