Листерию снова нашли в эстонском магазине: она смертельно опасна? Какие симптомы? Только рыба может быть заражена?

Что это?

Листериоз — опасное инфекционное заболевание. Оно поражает центральную нервную систему, органы размножения.

Как можно заразиться?

Листериозом можно заразиться из-за недостаточно запеченных мясных изделий, паштета, непастеризованного молока и сделанных из него сыров, сырых овощей и фруктов, салатов, а также рыбы. Особенно подвержены риску беременные, пожилые и страдающие тяжелыми болезнями люди (рак, диабет, СПИД).

Заразиться листериозом можно не только от еды, но и от человека к человеку, в том числе и от матери к ребенку во время беременности. Источником заболевания людей являются больные и переболевшие животные, в том числе грызуны.

Симптомы

Клинические проявления, течение и исход болезни разнообразны. Время от заражения до появления первых признаков болезни 3–5 дней, у новорожденных — до 2 месяцев. Иногда листериоз протекает без симптомов.

В большинстве случаев листериоз проявляется тошнотой, рвотой, болями в животе, поносом, температурой тела 38–39 °C. Нередко через 3–4 дня состояние больного резко ухудшается, и появляются признаки поражения центральной нервной системы в виде менингита, энцефалита или их сочетания.

Рыба и морепродукты