Листериоз унес жизнь еще одного нерожденного ребенка

В редакцию Delfi обратился проживающий в Тарту мужчина и рассказал, как в августе этого года потерял нерожденного сына из-за того, что жена заболела листериозом.
Все началось в ночь на 11 августа. Около 22 часов семья отправилась спать. Мужчина спал плохо, а около 3 часов ночи потрогал живот супруги и он оказался горячим. Женщина приняла жаропонижающее, сделала холодный компресс и выпила чай с медом. Температура спала и около 4.30 супруги заснули. Муж проснулся около 10 часов утра. У жены сильно болел живот и было небольшое кровотечение. Мужчина вызвал скорую и женщину увезли в Клинику Тартуского университета.
Днем врачи сообщили, что сердечные ритмы у ребенка не прослеживаются. ”Для нас это была трагедия и мы не знали, почему это случилось”, — рассказывает мужчина.
Через несколько дней врачи установили причину: болезнь была вызвана бактерией листерия. ”Нам объяснили, что эта бактерия не оставляет будущему ребенку ни малейшего шанса на жизнь, поскольку его организм очень слабый, а иммунная система не сформировалась”, — сказал он.
Самое сложное началось, когда родителям передали останки ребенка. ”Мы должны были дать ему имя и похоронить”, — вспоминает отец. Он говорит, что за две-три недели до болезни они употребили в пищу соленую рыбу в вакуумной упаковке M.V.Wool. Стоит отметить, что инкубационный период листериоза составляет до 70 дней. В начале ноября стало известно, что к смерти ребенка привела бактерия со штаммом ST87, а не ST1247, как в M. V. Wool. На основании этого можно предположить, что женщина заразилась листериозом не в результате употребления продукции M. V. Wool.
В этом году в Эстонии выявлено несколько штаммов: ST87, ST1, ST8 и ST451. Их источник все еще неизвестен. ”Ситуация осложнена тем, что листериоз имеет длинный инкубационный период и человеку очень трудно точно вспомнить, что он ел, например, месяц назад”, — сказала советник по связям с общественностью Департамента здоровья Эге Кигнсепп.
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