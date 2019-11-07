Листериоз унес жизнь еще одного нерожденного ребенка

Все началось в ночь на 11 августа. Около 22 часов семья отправилась спать. Мужчина спал плохо, а около 3 часов ночи потрогал живот супруги и он оказался горячим. Женщина приняла жаропонижающее, сделала холодный компресс и выпила чай с медом. Температура спала и около 4.30 супруги заснули. Муж проснулся около 10 часов утра. У жены сильно болел живот и было небольшое кровотечение. Мужчина вызвал скорую и женщину увезли в Клинику Тартуского университета.

Днем врачи сообщили, что сердечные ритмы у ребенка не прослеживаются. ”Для нас это была трагедия и мы не знали, почему это случилось”, — рассказывает мужчина.

Через несколько дней врачи установили причину: болезнь была вызвана бактерией листерия. ”Нам объяснили, что эта бактерия не оставляет будущему ребенку ни малейшего шанса на жизнь, поскольку его организм очень слабый, а иммунная система не сформировалась”, — сказал он.