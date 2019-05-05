Лишь 10% знающих о семейном насилии сообщают об этом ”куда следует”

Примерно 10% близких, которые в курсе о насилии в близких отношениях, сообщают об этом в центры поддержки или в полицию.
Все больше сообщают о случаях насилия КТ и работодатели.
Заметить, поддержать и отправить за помощью — важно, поскольку зачастую жертва сама не готова обратиться куда-либо с такой деликатной темой, пишет Eesti Päevaleht.
Примерно 10% близких, которые в курсе о насилии в близких отношениях, сообщают об этом в центры поддержки или в полицию.
По словам директора Пярнуского центра поддержки женщин Марго Орупыльд, близкие пострадавших от насилия в семье просто так об этом не сообщают. До сих пор все в основном молчат.
”10% тех, кто сообщает”, — поведала Орупыльд. 10%!
Однако наблюдается тенденция к улучшению — раньше процент был еще ниже.
Психотерапевт Кайт Синисалу перечисляет причины, почему окружающие не обращаются ”куда надо”. ”Они боятся: например, соседи обещали поджечь коридор”. Или, например, если от оповещения ничего не изменится и жертва сама не готова принять помощь, сообщивший сам окажется в роли виноватого. ”И, в-третьих, ресурсы помощника тоже могут кончиться, они тоже могут быть удручены”, — добавила Синисалу.