Лишь 10% знающих о семейном насилии сообщают об этом ”куда следует”

По словам директора Пярнуского центра поддержки женщин Марго Орупыльд, близкие пострадавших от насилия в семье просто так об этом не сообщают. До сих пор все в основном молчат.

”10% тех, кто сообщает”, — поведала Орупыльд. 10%!

Однако наблюдается тенденция к улучшению — раньше процент был еще ниже.

Психотерапевт Кайт Синисалу перечисляет причины, почему окружающие не обращаются ”куда надо”. ”Они боятся: например, соседи обещали поджечь коридор”. Или, например, если от оповещения ничего не изменится и жертва сама не готова принять помощь, сообщивший сам окажется в роли виноватого. ”И, в-третьих, ресурсы помощника тоже могут кончиться, они тоже могут быть удручены”, — добавила Синисалу.