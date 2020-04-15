Линия психологической помощи теперь работает и по выходным. На русском языке тоже

Психологи, психотерапевты и консультанты по кризисным ситуациям во время чрезвычайного положения предлагают жителям Таллинна консультирование как по острым кризисам и кризисам, возникшим из-за жизненных обстоятельств, так и при проблемах, связанных с душевным здоровьем.

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, сложившаяся ситуация оказывает влияние на всех: и на потерявших стабильный доход людей, и работающих на передовой специалистов, и на оказавшихся в изоляции, и работающих дистанционно.

”Никто не должен оставаться один на один со своей бедой, и, в казалось бы, безвыходной ситуации, на помощь могут прийти специалисты MTÜ Eluliin, — отметила вице-мэр. — Мы благодарны им за то, что они теперь предлагают жителям столицы консультации также и по выходным”.

Цель кризисного консультирования — предложить горожанам и их близким, столкнувшимся с кризисом повседневной жизни или пострадавшим от несчастного случая или других ситуаций, кратковременную психологическую помощь для сохранения душевного здоровья, работоспособности и восстановления.

Член правления MTÜ Eluliin психотерапевт Эда Мёльдер вспоминает экономический кризис, разразившийся десять лет назад.

”Люди обращались к консультантам с проблемами, обусловленными накопившимися долговременными бытовыми трудностями, которые начали оказывать серьезное влияние на душевное здоровье людей, — сказала Эда Мёльдер. — Сейчас наблюдаем возникновение похожей ситуации, которая может спровоцировать серьезные душевные проблемы, например, хронический стресс, агрессивность, депрессию и т.д. Отсутствие работы и возникшие в связи с этим сложности с повседневной жизнью, к сожалению, влекут за собой и ухудшение душевного состояния, что в свою очередь затрудняет и решение повседневных проблем. Начинаются проблемы с членами семьи — страдают отношения между партнерами, родителями, детьми”.

Мёльдер призывает всех горожан, которые в этих непростых условиях испытывают страх, стресс, тревожность или нуждаются в какой бы то ни было психологической консультации, звонить на консультационную линию кризисной помощи.