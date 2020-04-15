15.04.2020, 09:30

Линия психологической помощи теперь работает и по выходным. На русском языке тоже


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Линия психологической помощи теперь работает и по выходным. На русском языке тоже
pixabay.com

Вплоть до окончания режима чрезвычайного положения таллиннская телефонная линия психологической кризисной помощи 631 4300 работает каждый день, в том числе в субботу и воскресенье с 9 до 19 часов. Консультации анонимны и конфиденциальны, проводятся как на эстонском, так и русском языках.

Психологи, психотерапевты и консультанты по кризисным ситуациям во время чрезвычайного положения предлагают жителям Таллинна консультирование как по острым кризисам и кризисам, возникшим из-за жизненных обстоятельств, так и при проблемах, связанных с душевным здоровьем.

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, сложившаяся ситуация оказывает влияние на всех: и на потерявших стабильный доход людей, и работающих на передовой специалистов, и на оказавшихся в изоляции, и работающих дистанционно.

”Никто не должен оставаться один на один со своей бедой, и, в казалось бы, безвыходной ситуации, на помощь могут прийти специалисты MTÜ Eluliin, — отметила вице-мэр. — Мы благодарны им за то, что они теперь предлагают жителям столицы консультации также и по выходным”.

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Цель кризисного консультирования — предложить горожанам и их близким, столкнувшимся с кризисом повседневной жизни или пострадавшим от несчастного случая или других ситуаций, кратковременную психологическую помощь для сохранения душевного здоровья, работоспособности и восстановления.

Член правления MTÜ Eluliin психотерапевт Эда Мёльдер вспоминает экономический кризис, разразившийся десять лет назад.

”Люди обращались к консультантам с проблемами, обусловленными накопившимися долговременными бытовыми трудностями, которые начали оказывать серьезное влияние на душевное здоровье людей, — сказала Эда Мёльдер. — Сейчас наблюдаем возникновение похожей ситуации, которая может спровоцировать серьезные душевные проблемы, например, хронический стресс, агрессивность, депрессию и т.д. Отсутствие работы и возникшие в связи с этим сложности с повседневной жизнью, к сожалению, влекут за собой и ухудшение душевного состояния, что в свою очередь затрудняет и решение повседневных проблем. Начинаются проблемы с членами семьи — страдают отношения между партнерами, родителями, детьми”.

Мёльдер призывает всех горожан, которые в этих непростых условиях испытывают страх, стресс, тревожность или нуждаются в какой бы то ни было психологической консультации, звонить на консультационную линию кризисной помощи.

Таллинн ежегодно поддерживает деятельность MTÜ Eluliin. В этом году Таллинн выделил недоходному объединению 75 000 евро. MTÜ Eluliin предлагает услугу кризисного консультирования для жителей Таллинна с 2001 года.

Подробнее о принятых Таллинном мерах борьбы с коронавирусом читайте здесь.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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