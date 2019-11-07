Лийза Пакоста: в Эстонии никогда не было права первой ночи

”Должно ли общество оценивать честь по гендеру?”, — спросила Лийза-Ли Пакоста. ”Мой отец в академической среде, эмерит-профессор Рейн Таагепера пытался заставить нас взлянуть на ценности Эстонской Республики не так, как было принято в тогдашнем Советском союзе. По мнению Рейна Таагепера, в то время в Эстонии были разные понятия о чести мужчины и женщины. Как может быть так, что мужчину, у которого много женщин, мы считаем достойным, а женщину, у которой много мужчин, не уважаем и называем плохими словами. Почему это так?”

По словам Лийзы-Ли Пакосты, исторически такого разделения в Эстонии не было. ”До 13-го века общество в Эстонии, скорее, было ориентировано на женщин”, — рассказала Пакоста. ”У нас нет письменных источников информации, которые доказывали бы, что это не так. Права первой ночи в Эстонии никогда не было. Если владелец мызы начинал приставать к женщине, его отдавали под суд”. Пакоста отметила, что, к сожалению, в современной Эстонии делают разницу между враньем министра-мужчины и министра-женщины, и она считает это неправильным.

”Те женщины, которые учатся в Эстонии на шахтеров, уезжают на работу в другие государства, потому что у нас шахтерами работают мужчины”, — сказала Лийса-Ли Пакоста. ”Считаем ли мы достойным, когда бывший руководитель отдела в министерстве и идет в школу работать преподавателем обществоведения?”, — спросила она. ”Накануне Дня отца я призываю людей задуматься о том, что в нашем культурном пространстве не должно быть разделенного по гендеру понятия чести. Мы должны считать воспитание детей одинаково достойным как мужчин, так и женщин”.