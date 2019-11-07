Лийза Пакоста: в Эстонии никогда не было права первой ночи

На прошедшей вчера в честь Дня отца конференции уполномоченная по гендерному равноправию и равному обращению Лийза-Ли Пакоста сказала, что исторически в Эстонии не было разницы между честью мужчины и женщины, и призвала относиться к мужчинам и женщинам с одинаковым уважением.
”Должно ли общество оценивать честь по гендеру?”, — спросила Лийза-Ли Пакоста. ”Мой отец в академической среде, эмерит-профессор Рейн Таагепера пытался заставить нас взлянуть на ценности Эстонской Республики не так, как было принято в тогдашнем Советском союзе. По мнению Рейна Таагепера, в то время в Эстонии были разные понятия о чести мужчины и женщины. Как может быть так, что мужчину, у которого много женщин, мы считаем достойным, а женщину, у которой много мужчин, не уважаем и называем плохими словами. Почему это так?”
По словам Лийзы-Ли Пакосты, исторически такого разделения в Эстонии не было. ”До 13-го века общество в Эстонии, скорее, было ориентировано на женщин”, — рассказала Пакоста. ”У нас нет письменных источников информации, которые доказывали бы, что это не так. Права первой ночи в Эстонии никогда не было. Если владелец мызы начинал приставать к женщине, его отдавали под суд”. Пакоста отметила, что, к сожалению, в современной Эстонии делают разницу между враньем министра-мужчины и министра-женщины, и она считает это неправильным.
”Те женщины, которые учатся в Эстонии на шахтеров, уезжают на работу в другие государства, потому что у нас шахтерами работают мужчины”, — сказала Лийса-Ли Пакоста. ”Считаем ли мы достойным, когда бывший руководитель отдела в министерстве и идет в школу работать преподавателем обществоведения?”, — спросила она. ”Накануне Дня отца я призываю людей задуматься о том, что в нашем культурном пространстве не должно быть разделенного по гендеру понятия чести. Мы должны считать воспитание детей одинаково достойным как мужчин, так и женщин”.
На прошедшей вчера в Доме учителя конференции под названием ”Честь мужчины”, посвященной Дню отца, выступили бывшая глава Сетумаа и преподаватель танцев Пирет Крийс-Торм, министр народонаселения Рийна Солман, уполномоченная по гендерному равноправию и равному обращению Лийза-Ли Пакоста, писатель Скотт Диель, консультант по отношениям в паре PREP Ханнес Хермакюла, капеллан Сил обороны майор Густав Кустар и присяжный адвокат Карри Гинтер. В панельной дискуссии приняли участие члены Рийгикогу Евгений Осиновский, общественный деятель Рийво Синиярв, духовник и учитель обществоведения Хейго Аусмеэс. Модератором дня выступила Кармен Майкалу.
Конференцию провели представители фонда SA Väärtustades Elu (www.save.ee), под руководством которых конференции в честь Дня матери и Дня отца организовывают уже с 2012-го года.
Конференцию поддерживают Совет по налогу на азартные игры и Совет церквей Эстонии.
Туктамышева одним словом прокомментировала рекорд Трусовой
Новый электродвигатель сделает авиапром РФ недосягаемым
Россиянка родила в электричке и выбросила ребенка
Боевики атаковали конвой золотодобывающей Semafo в Буркина-Фасо