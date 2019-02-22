Лийза Пакоста считает, что невакцинированных детей не следовало бы пускать в детский сад



По словам эпидемиолога Департамента здравоохранения Ирины Донченко, некоторых детей нельзя вакцинировать, так как у них есть нарушения иммунной системы. Но все больше родителей отказываются вакцинировать своих детей из принципа, передает rus.err.ee.

Выступая в передаче Uudis + на Vikerraadio, уполномоченная по гендерному равноправию Лийза Пакоста сказала, что невакцинированных детей не стоит пускать в садик, и привела в пример университеты других стран, для поступления в которые необходимо предоставить заполненную карту вакцинации. В числе прочего это делается для защиты тех, кто не может вакцинироваться по причине здоровья.