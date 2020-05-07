Лийя Хянни: в этом году День матери отметят виртуальными объятиями

Хянни отметила, что мы нуждаемся в кризисных мерах поддержки не только для предпринимателей, но и для семей.

”Я помню, как моя мать покинула нас в 56 лет”, — говорит Лийя Хянни. ”Я носила в себе эту боль много лет. Сейчас меня переполняет чувство благодарности, когда я думаю о маме. Должны ли мы думать, что в эти трудные времена счастья не было? Было. Но точно одно — жизнь человека зависит от условий, в которых мы живем. Так же, как и материнство. Поэтому уместно спросить, счастливы ли мамы в Эстонии?”.

”Чем измерить счастье общества, счастье матери?”, — спросила Лийя Хянни. ”Кажется, что это риторический вопрос, но это не так. Индекс счастья многогранен, потому что он строится не только на материальных вещах, но и на многих других факторах — благосостоянии, удовлетворении. В прошлом году самой счастливой страной в мире была Финляндия, а Эстония заняла 55-е место, так что нам есть над чем задуматься. Я верю, что свободная женщина принимает решения стать матерью без государственного заказа. Любовь к своей матери — это самое уникальное чувство”.

”В Конституции прописано, на чем базируется наше государство”, — сказала Лийя Хянни. ”Согласно Конституции, основную роль играет семья. Конституция не предписывает, что считать семьей. Многие дети рождаются у матерей-одиночек. Является ли брак основной последних счастливых отношений? Семейное насилие не стоит терпеть. В Конституции мы дали обещание взять семью под защиту государства. Семейная политика в Эстонии является примером на мировом уровне”.

День матери отмечается во 2-е воскресенье мая. В 2020 году эта дата - 10 мая.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!