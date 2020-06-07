"Лихулаский стрелок" имеет отношение к медицине и работал преподавателем

Сегодня Департамент полиции и погранохраны сообщил, что 32-летний мужчина, подозреваемый в убийстве двух человек в Лихула, связан со сферой здравоохранения и имел отношение к Кайтселийту.
Несмотря на то, что полиция не подтверждает, но и не опровергает имеющуюся в распоряжении Delfi информацию, ее как один подтверждают местные жители.
В 2008 году мужчина был признан виновным в тяжком нарушении общественного порядка и незаконном обращении со взрывчаткой, огнестрельным оружием и боеприпасами. В качестве наказания он должен был выплатить 14 800 крон, а также более 18 000 крон в государственную казну. В то время мужчина работал в таллинской дружине Кайтселийта.
Насколько известно, весной 2008 года он вместе с еще одним человеком стрелял ночью в сторону многоквартирного дома. Пули разбили окна двух квартир, в одной из которых находились люди.
В 2012 году мужчина был награжден знаком отличия Таллиннской дружины ”Молодые орлы”. В то время он являлся членом правления дружины. Также мужчина работал в Таллиннской скорой помощи, потом в PERH, а затем с частичной занятностью в Таллиннской детской больнице. Несколько лет преподавал сестринское дело.
Несколько лет назад основал фирму, предлагающую услуги сестринского ухода на дому. Предприятие даже выиграло несколько тендеров в публичном секторе и осуществляло услуги, например, в центре задержания Департамента полиции и погранохраны и Таллиннском арестном доме.
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