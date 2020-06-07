"Лихулаский стрелок" имеет отношение к медицине и работал преподавателем

Несмотря на то, что полиция не подтверждает, но и не опровергает имеющуюся в распоряжении Delfi информацию, ее как один подтверждают местные жители.

В 2008 году мужчина был признан виновным в тяжком нарушении общественного порядка и незаконном обращении со взрывчаткой, огнестрельным оружием и боеприпасами. В качестве наказания он должен был заплатить штраф в размере 14 800 крон. В то время мужчина работал в таллинской дружине Кайтселийта.

Насколько известно, весной 2008 года он и еще один человек стреляли ночью в сторону многоквартирного дома. Пули разбили окна двух квартир, в одной из которых находились люди.

В 2012 году мужчина был награжден знаком отличия Таллиннской дружины ”Молодые орлы”. В то время он являлся членом правления дружины. Также мужчина работал в Таллиннской скорой помощи, потом в PERH, а затем с частичной занятностью в Таллиннской детской больнице. Несколько лет преподавал медсестринство.

Несколько лет назад основал фирму, предлагающую услуги сестринского ухода на дому. Предприятие даже выиграло несколько тендеров в публичном секторе и осуществляло услуги, например, в центре задержания Департамента полиции и погранохраны и Таллиннском арестном доме.

Как пишет RusERR, в Кайтселийте он числился до 2013 года. По первоначальным данным, он мог стрелять в Лихула из трех разных видов оружия.