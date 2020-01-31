Лидеры "Отечества": заявление России по Тартускому мирному договору — это ложь

"Вчерашнее заявление российского МИД, в котором декларируется недействительность Тартуского мирного договора и прекращение правосубъектности Эстонской Республики в 1940 году в связи с вхождением с состав Советского Союза, — это ложь, и Эстонская республика полностью отвергает такую трактовку", — написал министр иностранных дел Рейнсалу в Facebook. "Эстонская республика была в 1940 году противоправно аннексированным Советским Союзом государством, которое восстановила свою независимость в 1991 году. Правопреемственность — основа нашей государственности".

Председатель партии Хелир-Валдор Сеэдер в свою очередь отметил, что данное заявление со стороны России никоим образом не повлияет на действительность Тартуского мирного договора. По мнению Сеэдера, подобные заявления показывают, что у Эстонии по-прежнему нет причин для ратификации договора об эстонско-российской границе.

"В ситуации, когда Россия отрицает действительность Тартуского мирного договора, оккупацию Эстонии и не признает восстановление независимости Эстонии на основе правопреемственности, у нас нет никакой причин для ратификации пограничного договора с Россией", — отметил руководитель "Отечества".

"Эстония как государство, существовавшее в период с 1918 по 1940 гг., утратила статус субъекта международного права ввиду вхождения в состав СССР, а Тартуский договор потерял силу, поскольку обе стороны, его подписавшие, оказались в составе одного субъекта международного права — СССР. Кроме того, он отсутствует в реестре действующих международных договоров ООН", — утверждала Захарова.