Лидер таллиннских реформистов призвал использовать в столичном транспорте водородные технологии

”Передвижение в Таллинне следует вывести на новый системный уровень, чтобы передвигаться по городу было безопасно и удоно как 8-летнему ребенку, так и 80-летнему пожилому жителю города. В вопросе организации транспорта добьемся новых прорывов, используя как электрические, так и водородные технологии. Мы должны быть спокойны за детей, которые добираются до школы, и за их родителей, которые не должны проводить своё драгоценное время в пробках”.

По мнению Михала, позитивного и мудрого решения ждет и вопрос управления городом. ”Мы по-прежнему будем наблюдать, как с одного стола на другой летают бумажки, на случайной основе которых принимаются аналогичные случайные решения? Или подход должен быть систематизированный и предвосхищающий нужды горожан и предпринимателей?”.

”Сегрегации в Таллинне также необходимо положить конец. Залогом этого является единая система образования на государственном языке в каждой части города, которая обеспечит детям перспективное будущее”.

”Что касается дошкольного образования, то, безусловно, следует отменить плату за место в столичных детских садах. Уже в следующем году плата за место возрастёт до 71 евро в месяц. Таллинн — город состоятельный, спокойно может себе позволить отменить плату за место в детском саду и таким образом поддержать семьи с маленькими детьми. Если быть точным, то отмена платы за место в детском саду оставит в бюджете семьи с одним ребенком 854 евро в год и, соответственно, 1708 евро останутся в бюджете семьи с двумя детьми”.