Лидер социал-демократов: Юри Ратас выбрал путь жесткого раскола общества

Председатель Социал-демократической партии Индрек Саар заявил, что достигнутый сегодня правительством ”компромисс” является аморальной, безнравственной сделкой, которая приведет к дальнейшему уничтожению нашей страны.
”Подобное разрешение правительственного кризиса показывает, что Юри Ратас только ради того, чтобы остаться у власти, согласился на жесткий раскол в обществе. То, что референдум по статусу семьи пройдет на полгода раньше, не меняет сути дела. Этот навязанный EKRE референдум в любом случае превратится в ”референдум ненависти”, из-за которого жители Эстонии будут подвергаться нападкам и унижениям”, — отметил Саар.
По его словам, то, что Ратас в очередной раз пошел на поводу у Хельме, кроме разочарования не вызывает ничего.
Социал-демократы на прошедшей во вторник встрече с Юри Ратасом пообещали инициировать вотум недоверия правительству, если коалиция не откажется от проведения референдума. ”Мы заверили его, что если коалиция внесет в производство Рийгикогу законопроект о проведении референдума, то социал-демократы инициируют вотум недоверия правительству. И мы сделаем это”, — подчеркнул Индрек Саар.
Напомним, что скандал вокруг Марта Хельме вспыхнул в пятницу после его интервью телерадиокомпании Deutche Welle . Министр внутренних дел в ходе интервью заявил, что живущие в Эстонии геи могли бы поехать жить в Швецию, так как там к ним относятся толерантно.
Партия EKRE (в руководство которой входит Март Хельме) является одной из трех партий, сформировавших правящую коалицию.
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