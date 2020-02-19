Лидер реформистов Кая Каллас: выдвигать территориальные претензии России глупо. Но ехать в Москву 9 мая президенту не стоит

Каллас отметила, что при вступлении в НАТО в 2004 году Эстония заявляла, что "у нас нет никаких территориальных претензий к России, что у нас нет никаких нерешенных споров, благодаря чему страна и вступила в НАТО".

"А теперь эта глава открывается снова. Ну или по крайней мере этот вопрос пытаются вынести на внутриполитическую повестку. Я считаю, что это глупо", — сказала председатель Партии реформ.

"А что касается границ, то у нас есть пограничный договор, который говорит о том, где пролегает граница — и этот договор был подписан и был бы ратифицирован, если бы в нем не появилась эта преамбула. Тут два момента. Я считаю, что мы в любом случае можем исходить из принципов Тартуского мирного договора, но наличие договора о границе сейчас важнее для нашей безопасности, чем выдвижение территориальных требований", — пояснила свою позицию Каллас .

На вопрос, должна ли президент Эстонии Керсти Кальюлайд ехать в Москву 9 мая, лидер реформистов ответила: "Я считаю, что после тех заявлений России, которые касаются трактовки истории, президент не может принять такое приглашение и поехать туда. Но я даже не знаю, стоит ли такой вопрос".