Лидер Партии реформ: надеюсь, Ратас поступит как премьер и уволит Марта Хельме

"Центристская партия подчинила себя ценностям EKRE в тот момент, когда пригласила EKRE в правительство. Премьер-министр может продолжать цитировать коалиционный договор, где обещалось сплоченное общество. Этот текст и слово премьер-министра уже давно ничего не стоят. На новой неделе будет новый скандал и новое пустое извинение от Юри Ратаса", - отмечает председатель Партии реформ.

"То, что Март Хельме не подходит на пост министра, мы знали уже давно. Но вот что непонятно - как премьер не видит и не понимает того ущерба, который наносится Эстонии. Я не верю, что какой-либо премьер хотел бы на самом деле оставить после себя морально разваленную и измученную гонениями Эстонию. Выходные - хорошее время поразмышлять над всем вышесказанным. Надеюсь, что Юри Ратас соберётся и поступит разок как премьер-министр. И освободит Марта Хельме от должности министра".

Март Хельме в интервью Deutsche Welle очень нетолерантно высказался о сексменьшинствах и предложил отправить их всех в Швецию.