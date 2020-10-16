16.10.2020, 21:15

Лидер Партии реформ: надеюсь, Ратас поступит как премьер и уволит Марта Хельме


EST 18
Kaja Kallas
Kaja KallasFoto: Tiit Blaat

Высказывания министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме в интервью немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle - очередной пример того, почему партию EKRE нельзя было брать в правительство. Травля, ложь и причинение ущерба репутации Эстонии являются сейчас единственным содержанием коалиции, пишет в социальных сетях лидер крупнейшей оппозиционной партии Кая Каллас.

"Центристская партия подчинила себя ценностям EKRE в тот момент, когда пригласила EKRE в правительство. Премьер-министр может продолжать цитировать коалиционный договор, где обещалось сплоченное общество. Этот текст и слово премьер-министра уже давно ничего не стоят. На новой неделе будет новый скандал и новое пустое извинение от Юри Ратаса", - отмечает председатель Партии реформ.

Читайте также:

"То, что Март Хельме не подходит на пост министра, мы знали уже давно. Но вот что непонятно - как премьер не видит и не понимает того ущерба, который наносится Эстонии. Я не верю, что какой-либо премьер хотел бы на самом деле оставить после себя морально разваленную и измученную гонениями Эстонию. Выходные - хорошее время поразмышлять над всем вышесказанным. Надеюсь, что Юри Ратас соберётся и поступит разок как премьер-министр. И освободит Марта Хельме от должности министра".

Март Хельме в интервью Deutsche Welle очень нетолерантно высказался о сексменьшинствах и предложил отправить их всех в Швецию.

Читайте также: