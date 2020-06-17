Лидер Партии реформ Кая Каллас: я советский ребенок — интервью RusDelfi



Как будете праздновать Иванову ночь?

Как обычно — с семьей. Будем жечь костер. Посмотрим, в этот раз большого праздника не будет.

Где встретитесь?

Еще не решили. У нас дача в Лахемаа, но, может, будем у родителей мужа в Пайде.

Вы на выходных были на Сааремаа, у вас была встреча с соратниками. Когда подобная будет в Силламяэ, например?

У нас должен был быть визит в Ида-Вирумаа точно в то время, когда началось чрезвычайное положение в марте. Мероприятие в итоге отменилось. Скорее всего, встретимся уже осенью. У меня было несколько личных встреч с предпринимателями из Ида-Вирумаа. Надеюсь, скоро будут еще.

Опишите, как Партия реформ работает с русскоязычным избирателем. Есть ли отдельное направление?

Наша позиция всегда была такова, что мы не рассказываем разные истории русскоязычным и эстоноязычным. Для нас всегда было так: те, кто считают Эстонию своим домом, хотят одного. И эстонцы, и русские хотят, чтобы здесь было безопасно, дети получили хорошее образование, были рабочие места с хорошей зарплатой. У нас не было какой-то отдельной программы — для русских и для эстонцев. Но, к примеру, мы работаем с различными группами, встречались с русскими учителями, разговаривали о системе образования.

Центристская партия делает видеоролики на русском языке, использует ПБК, у них много русскоязычных политиков. Партия реформ по такому пути не идет. Почему?

Да, в нашей партии не так много людей, которые хорошо говорят по-русски. Тех, кто может прийти на телевидение или радио, намного меньше, чем у центристов. Если говорить про ПБК, то мы принципиально держимся подальше от этого телеканала, так как считаем финансирование канала неразумным. Нужно информировать русскоязычных эстонцев через ETV+. Что касается видео на русском — у нас есть прямые эфиры на эстонском в Facebook, на русском мы не делаем, хотя это хорошая идея, спасибо!

Год назад вы записали видео, где говорите по-русски. Получилось неплохо.

Я плохо говорю по-русски. Хотя все понимаю. Когда владеешь темой, но не владеешь языком, может сложиться впечатление, что ты некомпетентный, только из-за плохого знания языка. Может быть, в будущем выучу.