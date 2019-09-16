Лидер EHL: если учителям не повысят зарплату, они объявят забастовку

"Четыре года без повышения зарплат не приведут нас на грань катастрофы, мы уже находимся там, и в дальнейшем ситуация будет только усугубляться", — отмечает руководитель Эстонского союза работников просвещения (Eesti Haridustöötajate Liit — EHL) Реэмо Волтри.
"Если в следующие четыре года зарплата учителей не повысится, то забастовка гарантирована", — сказал Волтри. Учительский корпус проведет для себя красную линию, и на меньшее они не согласны. О конкретных цифрах можно будет говорить в конце сентября, после переговоров EHL с министерством образования.
"Надежда в какой-то степени сохраняется, в разговарах с министром и канцлером очень жесткого "нет" не было", — сказал Волтри, по словам которого министерство пытается продавить повышение зарплат. "Один министр здесь чего-то особо не сделает".
Пополнение учительского корпуса сокращается
На минувшей неделе министр финансов Мартин Хельме, говоря о зарплатах бюджетников, оптимизма не излучал. "Мы не говорим о сокращениях работников и урезании зарплат, но мы не можем ничего радостного сказать о росте зарплат в общественном секторе", — сказал Хельме.
Министр образования и науки Майлис Репс сообщила, что переговоры по бюджету следующего года проходят довольно напряженно. По ее словам, последние три года зарплата учителей росла на сто евро в год. Министерство не хотело бы отказываться от своих амбициозных планов, но вырастут ли оклады педагогов в следующем году Репс сказать не смогла.
Волтри заверил, что EHL находится в постоянном контакте с министерством, и обе стороны ждут завершения обсуждения проекта госбюджета. "Одно дело, получит ли министерство образования дополнительные деньги, а другое — найдут ли деньги для повышения. Много лет делалось так, чтобы найти возможность для какого-то повышения зарплат", — сказал руководитель союза.
Если оклады педагогов будут заморожены на 4 года, то их зарплата по сравнению со средней упадет на уровень 2012 года, когда они были вынуждены бастовать.
"Тогда не была ситуация с молодым пополнением насколько катастрофичной. Четыре года не приведут нас на грань катастрофы, мы уже там и будет только хуже", — отметил Волтри.
Уменьшение числа учителей может снизить неплохой уровень образования в стране. "Уже сейчас зарплата педагога значительно меньше, чем у специалиста с высшим образованием, и если еще четыре года не будет повышения, то уровень упадет с большим грохотом", — считает Волтри.
"Нельзя ожидать, что молодежь пойдет работать учителем, если с таким же образованием на других должностях платят большую зарплату".
Когда может начаться забастовка учителей?
Волтри пояснил, что в законе очень четко прописываться, в каком порядке дело может дойти до забастовки. Прежде всего, сторонам нужно провести переговоры, затем обратиться к госпримирителю. Тот проанализирует ситуацию и сделает сторонам компромиссное предложение. Если это не поможет, то можно будет объявить забастовку, предупредив работодателя как минимум за две недели.
"Опрометчиво действовать не будем, но и откладывать на пару лет тоже", — сказал Волтри о забастовке учителей.
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