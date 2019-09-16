Лидер EHL: если учителям не повысят зарплату, они объявят забастовку

Волтри заверил, что EHL находится в постоянном контакте с министерством, и обе стороны ждут завершения обсуждения проекта госбюджета. "Одно дело, получит ли министерство образования дополнительные деньги, а другое — найдут ли деньги для повышения. Много лет делалось так, чтобы найти возможность для какого-то повышения зарплат", — сказал руководитель союза.
Если оклады педагогов будут заморожены на 4 года, то их зарплата по сравнению со средней упадет на уровень 2012 года, когда они были вынуждены бастовать.
"Тогда не была ситуация с молодым пополнением насколько катастрофичной. Четыре года не приведут нас на грань катастрофы, мы уже там и будет только хуже", — отметил Волтри.
Уменьшение числа учителей может снизить неплохой уровень образования в стране. "Уже сейчас зарплата педагога значительно меньше, чем у специалиста с высшим образованием, и если еще четыре года не будет повышения, то уровень упадет с большим грохотом", — считает Волтри.
"Нельзя ожидать, что молодежь пойдет работать учителем, если с таким же образованием на других должностях платят большую зарплату".
Когда может начаться забастовка учителей?
Волтри пояснил, что в законе очень четко прописываться, в каком порядке дело может дойти до забастовки. Прежде всего, сторонам нужно провести переговоры, затем обратиться к госпримирителю. Тот проанализирует ситуацию и сделает сторонам компромиссное предложение. Если это не поможет, то можно будет объявить забастовку, предупредив работодателя как минимум за две недели.
"Опрометчиво действовать не будем, но и откладывать на пару лет тоже", — сказал Волтри о забастовке учителей.
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