Лидер EHL: если учителям не повысят зарплату, они объявят забастовку

"Если в следующие четыре года зарплата учителей не повысится, то забастовка гарантирована", — сказал Волтри. Учительский корпус проведет для себя красную линию, и на меньшее они не согласны. О конкретных цифрах можно будет говорить в конце сентября, после переговоров EHL с министерством образования.

"Надежда в какой-то степени сохраняется, в разговарах с министром и канцлером очень жесткого "нет" не было", — сказал Волтри, по словам которого министерство пытается продавить повышение зарплат. "Один министр здесь чего-то особо не сделает".

Пополнение учительского корпуса сокращается

На минувшей неделе министр финансов Мартин Хельме, говоря о зарплатах бюджетников, оптимизма не излучал. "Мы не говорим о сокращениях работников и урезании зарплат, но мы не можем ничего радостного сказать о росте зарплат в общественном секторе", — сказал Хельме.

Министр образования и науки Майлис Репс сообщила, что переговоры по бюджету следующего года проходят довольно напряженно. По ее словам, последние три года зарплата учителей росла на сто евро в год. Министерство не хотело бы отказываться от своих амбициозных планов, но вырастут ли оклады педагогов в следующем году Репс сказать не смогла.