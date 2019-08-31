ЛИЧНЫЙ ОПЫТ | Алкоголь и руль. Моя шоковая ночь в арестной камере

"Добрый вечер!" — представляется полицейский лет 20-30 подчеркнуто корректно.

Я не трачу его время, признаюсь, что я за рулем выпивши.

Это произошло в ноябре прошлого года. <…> Полицейский отправляет меня в камеру своего автомобиля и вызывает эвакуатор. Следующая остановка в Ласнамяэском отделении полиции.

Там добросовестно дую в подсобном помещении, алкометр показывает 1,6 промилле. Напомню, криминальное опьянение начинается с 1,5 промилле. Предлагают возможность проверить степень опьянения при помощи анализа крови, отказываюсь от этого.

Вечер пятницы, народу много. Долго сижу в фойе отделения, проходит, может, полтора часа, прежде чем очередь доходит до меня. Тогда отдаю все свои вещи, в том числе шнурки ботинок и телефон.

Арестная камера просторная, используя черный юмор, можно сказать, что со всеми удобствами. Только свет выключить невозможно. Там понимаю, что означает понятие "шоковое заключение". Даже 16 часов в арестной камере подавляют. Утром приносят упакованную в пленку порядочную порцию еды. Аппетита нет.

В субботу после полудня меня принимает снова подчеркнуто корректный следователь. Оформляет протокол, отправляет к прокурору и выпускает из арестного дома.

Несколько дней спустя прокурор констатирует, что хотя я имею водительские права больше 30 лет, насколько известно полиции, я нарушил правила впервые. Очевидно, именно по этой причине прокурор предлагает мне возможность участвовать в производстве по принципу опортунитета. Такую же возможность в последнее время предлагали еще более чем 500 людям.

Я должен был ходить на консультации к психологу и психиатру. Что я и делал и продолжил уже добровольно у консультанта, имеющего такой же опыт.