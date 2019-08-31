ЛИЧНЫЙ ОПЫТ | Алкоголь и руль. Моя шоковая ночь в арестной камере

"За машиной начинают мигать сигнальные огни полицейского автомобиля. Через мгновение следует звуковой сигнал. Веду машину на обочину, полиция останавливается за мной", — пишет бывший журналист и политик, а ныне предприниматель Ханнес Румм в Maaleht.
"Добрый вечер!" — представляется полицейский лет 20-30 подчеркнуто корректно.
Я не трачу его время, признаюсь, что я за рулем выпивши.
Это произошло в ноябре прошлого года. <…> Полицейский отправляет меня в камеру своего автомобиля и вызывает эвакуатор. Следующая остановка в Ласнамяэском отделении полиции.
Там добросовестно дую в подсобном помещении, алкометр показывает 1,6 промилле. Напомню, криминальное опьянение начинается с 1,5 промилле. Предлагают возможность проверить степень опьянения при помощи анализа крови, отказываюсь от этого.
Вечер пятницы, народу много. Долго сижу в фойе отделения, проходит, может, полтора часа, прежде чем очередь доходит до меня. Тогда отдаю все свои вещи, в том числе шнурки ботинок и телефон.
Арестная камера просторная, используя черный юмор, можно сказать, что со всеми удобствами. Только свет выключить невозможно. Там понимаю, что означает понятие "шоковое заключение". Даже 16 часов в арестной камере подавляют. Утром приносят упакованную в пленку порядочную порцию еды. Аппетита нет.
В субботу после полудня меня принимает снова подчеркнуто корректный следователь. Оформляет протокол, отправляет к прокурору и выпускает из арестного дома.
Несколько дней спустя прокурор констатирует, что хотя я имею водительские права больше 30 лет, насколько известно полиции, я нарушил правила впервые. Очевидно, именно по этой причине прокурор предлагает мне возможность участвовать в производстве по принципу опортунитета. Такую же возможность в последнее время предлагали еще более чем 500 людям.
Я должен был ходить на консультации к психологу и психиатру. Что я и делал и продолжил уже добровольно у консультанта, имеющего такой же опыт.
Самым основательным был курс дорожного движения. Благодаря своему разностороннему жизненному опыту, я думал, что у меня хорошее представление о жизни в Эстонии, но испытал что-то совершенно новое.
Далее некоторые примеры людей, которые вместе со мной ходили на курсы субботними вечерами. Надеюсь, это поможет лучше понять людей, нарушивших правила впервые.
Успешный предприниматель, который мчался на 70 км/ч быстрее разрешенного. Редактор, который не мог и опасаться, что в воскресенье утром выдует сильные остаточные явления. Молодая женщина, которая утверждала, что вместо безалкогольного шампанского случайно выпила настоящее. Работающий в Финляндии мужчина, который как следует расслабился на выходных дома и сел утром за руль, надеясь уладить на родине одно маленькое дельце. Ездящий на работу за 10 километров на мопеде мужчина, который отправился в магазин пополнить запас алкоголя. Профессиональный водитель, который ездил к другу в баню и решил все-таки сам поехать ночью домой, чтобы сэкономить на такси.
Время покажет, как производство по принципу опортунитета подействует на людей. По своему опыту надеюсь, что на большинство подействует".
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