"Либо мы победим, либо погибнем здесь". Владелец кафе в Степанакерте бесплатно кормит посетителей. И вот почему

В апреле 2016 года в Нагорном Карабахе было военное обострение между Арменией и Азербайджаном, но длилось оно недолго. 27 сентября 2020 года в Карабахе с новой силой возобновились военные действия.

Переехав в Степанакерт, Овик занялся фермерством. ”Мы сначала работали на ферме. Выращивали оливки, фисташки, киви плюс, конечно, другие фрукты. Два года назад решили открыть это кафе. Это для жены вообще-то”, — говорит он. Это кафе в Степанакерте знают многие. Причина в том, что здесь не берут с посетителей деньги за еду. Овик даже удивляется, когда его спрашивают об этом. По его словам, этот вопрос задают приезжие, в основном журналисты, потому что местные армяне знают причину.

”Ответ очень простой. Понимаете, на границе стоят мои братья, сестры, которые защищают. В это время, когда они отдают, я не могу просто брать. Я тоже должен давать. Многие люди потеряли дома. У них нет возможности готовить. Многие журналисты приходят, им тоже негде кушать. Мы их кормим, чтобы они работали хорошо и чтобы люди чувствовали себя уютно. Иногда даже солдаты приходят, они хотят что-то домашнее покушать. Считаем с женой, что наши обязательства состоят в том, чтобы приготовить и отдавать”, — поясняет Асмарян.

Мужчина не скрывает, что каждый месяц вынужден выплачивать банку платежи за кафе и дом, которые взяты в кредит. ”Ради победы мы готовы жертвовать, понимаете? Если мы говорим про ребят, которые отдают жизни, то бессмысленно говорить про материальные убытки”, — убежден Овик, который решил, что в этот раз не побежит от войны и останется здесь.

За время боевых действий в Карабахе очень страшно еще не было, однако Асмарян предполагает, что все еще впереди. Он убежден, что эта война не прекратится, пока не победит одна из сторон. Однако кто победит в этом конфликте, мужчина предполагать отказывается.

”Обе стороны, и мы, и они, стоим на том, что надо закончить это раз и навсегда. Потому что ребята погибают с этой и с той стороны. Надо поставить точку и закончить это. Либо мы победим, либо погибнем здесь”, — говорит житель Степанакерта.