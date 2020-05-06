Льготы, введенные в Таллинне на период чрезвычайного положения, будут действовать до конца мая

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, введенные городом на период чрезвычайной ситуации льготы будут действовать до конца мая, несмотря на то, что режим ЧС продлится до 17 мая.

”Мы считаем необходимым продлить период предоставления льгот, поскольку в течение последних двух месяцев многие родители не имели возможности работать, в результате оказавшись в сложном экономическом положении. В свою очередь, бесплатный общественный транспорт позволяет избежать связанных с покупкой или контролем билетов дополнительных контактов между людьми”, — сказал Кылварт.

Помимо прочего, во время дистанционного обучения в таллиннских школах ученикам продолжат выдавать продуктовые наборы, организуя раздачу с соблюдением правил защиты от вируса.

Продуктовые наборы будут распределяться раз в неделю по средам до конца учебного года. Последние пакеты с продовольствием будут выданы 3 июня. На протяжении последних двух недель число школьников, получающих продуктовые наборы, сохранялось на уровне 20 000 учеников.

Таллинн начал подготовку к выходу из чрезвычайной ситуации. Сегодня горуправа подтвердила план по выходу из режима ЧС, согласно которому Таллинн будет смягчать ограничения постепенно, в три этапа. Смягчение ограничений начнется в понедельник, 11 мая, с разрешения мероприятий на свежем воздухе. С 18 мая ослабление режима коснется деятельности или услуг, предполагающих наличие непосредственного контакта между людьми, а с 1 июня город возобновит деятельность, направленную на пожилых.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!