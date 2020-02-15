ЛГБТ-молодежь Эстонии сталкивается в школе с травлей, гомофобией и трансфобией. Как от учеников, так и от учителей

В рамках исследования был опрошен 561 ученик. Более половины из них признали, что слышали гомофобные высказывания от учителей или иных сотрудников школ. ”Это так по-гейски”, ”лесбуха”, ”п*дар” — слова, которые используют в качестве ругательств, зачастую не зная их истинного значения.

Исполнительный директор ЛГБТ-ассоциации Эстонии Кристель Раннаяэре поведала, что люди, использующие подобные словоформы с целью обидеть, даже не представляют, насколько это больно для представителя сексуального и гендерного меньшинств. ”В школах о сексуальных и гендерных меньшинствах говорят мало, кроме того, критикуют и единичные учебные материалы, в которых пишут о различных типах семьи и отношений”, — добавила она.

О разных видах любви в школах говорят скорее мало — это подтвердила участвовавшая в исследовании молодежь. Помимо этого, сотрудники школ не всегда вмешиваются в травлю, связанную с негативным отношением к ЛГБТ+. 61% ответивших утверждает, что школьные работники, слышавшие оскорбления, никогда не вмешивались.

Вмешательство же зависит от двух факторов: сознательности и разницы поколений. Средний возраст учителя в Эстонии высок, и они выросли в ином мире, объяснила Раннаяэре. ”Тогда информация о сексуальных и гендерных меньшинствах была совершенно иной”, — добавила она. „Разумеется, для кого-то тема ЛГБТ+ была и остается очень острой, но при работе с молодежью надо оставаться профессионалом”, — пояснила Раннаяэре. Она и сама работает учителем.