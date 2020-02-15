ЛГБТ-молодежь Эстонии сталкивается в школе с травлей, гомофобией и трансфобией. Как от учеников, так и от учителей

Молодые люди и девушки, отвечавшие на вопросы, привели примеры: как учителя говорили о сексуальных и гендерных меньшинствах. ”ЛГБТ — болезнь, которую надо лечить”, — полагает один учитель. ”Во внеурочное время учителя зачастую говорят о ЛГБТ негативно: какие они неправильные, ужасные, извращенцы”, — рассказал ученик о других педагогах. ”Мне вспоминается случай из основной школы, когда учительница английского 45 минут потратила на критику гей-парада. А еще ей не нравился Закон о сожительстве, и она всему классу рассказывала, что брак должен быть исключительно между мужчиной и женщиной”, — поделился еще один учащийся.
Подобное поведение можно изменить через внедрение в обычные уроки тем о меньшинствах. ”Так не выйдет — устроить одно-единственное обучение для учеников-учителей”, — объяснила Раннаяэре.
Если в школе молодежь слышит негативные высказывания на тему гомоcексуальности или трансгендерности, это может кончиться принятием травли за норму. Создается впечатление, что насилие по отношению к молодежи ЛГБТ+ как-то оправдано.
68 процентов из опрошенных в течение последнего учебного года лично сталкивались с психологическим насилием из-за сексуальной ориентации, гендера или же гендерного самовыражения. Например, такая молодежь не была задействована в общих мероприятиях, им угрожали, издевались, а также распространяли слухи.
К каждому пятому эстонскому ученику-представителю ЛГБТ+ применялось и физическое насилие. Каждый третий был жертвой сексуальных домогательств, например, когда его трогали против его воли. Ученики не хотят особо об этом распространяться родителям или в школе — это делал лишь каждый третий. В среде подростков ЛГБТ+ бытует мнение, что тогда возникнет еще больше проблем. Кроме того, у некоторых подростков члены семьи — также гомофобы и трансфобы.
Подобная травля неизбежно оставляет следы. В результате исследования выяснилось, что молодежь, которую дразнили больше среднего, в два раза менее готова продолжать учебу — в профтехе или в университете. У таких молодых людей и девушек — хуже успеваемость, выше показатели депрессии и низкая самооценка.