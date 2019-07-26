Лежачего инвалида с температурой отказались принять в больницу

Бесконечные очереди к врачам-специалистам, отказ семейных врачей направить пациента на дополнительные анализы – все это уже никого не удивляет. Но к докторам в больницах принято относиться иначе, они как последняя надежда для многих, уж там отказать не должны. Оказывается, даже попав в больницу по направлению от врача, можно остаться без помощи, пишет "МК-Эстония".
Проблемы со здоровьем у Екатерины, которой сейчас 83 года, начались несколько лет назад. В мае 2013 года Екатерину доставили на скорой в больницу на Рави с приступом в желчном пузыре — один камень застрял в протоке.
”Вышла молодая врач, я объяснила ей, что у мамы многолетняя проблема, наверное, надо удалять желчный пузырь. Но доктор приняла решение удалить под общим наркозом этот камушек. А через день маме сделали еще одну операцию, уже по удалению желчного пузыря, — рассказывает дочь Екатерины Татьяна. — После этого мама стала странно себя вести, несколько дней не узнавала ни меня, ни отца. Врач сказала, что такое бывает, все-таки в этом возрасте перенести два наркоза подряд тяжело. Да и обещала, что все пройдет. Тогда я поверила”.
К сожалению, состояние Екатерины с каждым годом становилось только хуже, она стала терять память, сейчас даже не говорит. Два года она уже не встает, только лежит. Чтобы не случилось воспаления легких, каждое утро дочь делает пенсионерке массаж и специальные упражнения около 30 минут, потом моет и переодевает.
Дочь в шоке
Весной Татьяна приболела. Она не знает, была ли в этом причина, но мама тогда заболела тоже. У нее начался кашель, страшные хрипы. Несмотря на выписанные семейным врачом два курса антибиотиков, ничего не помогало — температура держалась почти месяц, хрипы не проходили.
”28 мая я вызвала скорую помощь, и маму отвезли в Ида-Таллиннскую Центральную больницу на Рави. Говорят, что в течение трех часов родственники должны получить какую-то информацию. Я прождала 5,5 часа, но ко мне так никто и не вышел. Подходила к стойке информации, но такое отношение было, что я только мешаю. Я раз спросила, два… Наконец я не выдержала, сказала, что мама не может двигаться, не говорит, не может даже попросить попить. Я ее дочь и официальный опекун по суду и должна знать, что происходит”, — говорит Татьяна.
Наконец вышел врач и позволил посетить маму, когда Татьяна ее увидела, у нее был шок. Беспомощная женщина, у которой могут образоваться пролежни, лежала так, как будто ее просто бросили на кровать: поверх проводов на скомканных простынях, памперс был расстегнут, одеяло валялось. Сколько она так пролежала, никто не знал.
”Я попросила привести маму в порядок, но мне сразу же сказали, чтобы я уходила. Я показала решение суда, сказала, что являюсь опекуном, хотела подождать в коридоре, там стоят кресла, но мне пригрозил врач, сказав, что вызовет полицию, если я не уйду.
Заявили, что диагноз, который ставила скорая, двустороннее воспаление легких, не подтверждается, хотя хрипы были жуткие, так что мне предложили забрать маму на следующий день, — вспоминает Татьяна. — 29 мая днем я забрала маму домой, а вечером у нее снова была температура 38оС. Я позвонила в отделение EMO, там посоветовали давать парацетамол. Все выходные я так и делала, а в понедельник семейный врач дала направление на бронхоальвеолярный лаваж в Северо-эстонскую региональную больницу, потому что мама задыхалась”.
Приехали и уехали
Татьяна вызвала платное такси для лежачих больных и повезла маму в PERH. Поездка обошлась ей в 70 евро. На месте женщина заплатила 5 евро за визит, и ее направили на прием. Дежурный врач нашел электронное направление от семейного врача, позвонил куда-то, затем проводил в кабинет.
”Врач Кристийна Пыльд даже не стала смотреть маму. Она посмотрела направление и сказала: ”Ваш семейный врач совок и дура, а вы ненормальная, потому что хотите вылечить свою мать, мы ее принимать не будем”. Я была в шоке и попросила написать причину, по которой доктор отказывается нас принять”, — говорит Татьяна и показывает бумагу, в которой написано, что ее маму отправляют обратно в Ида-Таллиннскую Центральную больницу, откуда она якобы поступила, и что дочь пациентки конфликтная.
ТОП
Татьяна была в растерянности, ведь в PERH она обратилась именно потому, что за неделю до этого в больнице на Рави ее маме не оказали должного внимания. Когда ей отказали в помощи в этой больнице, ей ничего не оставалось, кроме как отвезти беспомощно больную мать обратно домой. Позже Татьяне пришлось снова отправить маму в Ида-Таллиннскую Центральную больницу, в которой, кстати, после предыдущего их посещения, на Татьяну написали жалобу в социальный отдел, якобы она плохо обращается с пенсионеркой.
”На самом деле, все люди, которые у нас бывают, говорят, что в нашей семье мы делаем все возможное: мама у нас подстрижена, покрашена, всегда помыта и накормлена, — возмущается Татьяна. — Я не знаю, что делать, но так это оставлять нельзя. Мы платим отчисления в Больничную кассу, а врачи просто так хамят нам и отказываются принимать пациентов, даже не проведя осмотр, относятся к больным, как к животным. Сейчас каждая больница говорит о том, что они не лечат, а предоставляют медицинские услуги. Но кто захочет пользоваться этими услугами?” Тяжелая работа — не оправдание После инцидента Татьяна обратилась с жалобой в Ида-Таллиннскую Центральную больницу, и ответ ее поразил — вместо извинений за безобразное отношение к пациентке большая часть письма состояла из описания, насколько тяжелая и стрессовая работа в отделении EMO.
”Не спорю, но такое описание совсем не имеет отношения к бригаде врачей, которые дежурили 28 мая 2019 года. Молодой врач, который дежурил в тот день, явно был уверен в своей безнаказанности. Однако, когда я пыталась сфотографировать его фамилию, он специально сделал так, чтобы фото не получилось. Нет такого закона, чтобы не оказывать помощь пожилым людям, это просто бесчеловечно, — говорит Татьяна. — Если люди будут знать, что врачи отказываются оказывать медуслуги стрикам, то недовольство нашей системой здравоохранения станет запредельным. Если бы пациент сам подписывал протокол о предоставлении медуслуг, то многие просто отказались бы это делать”.
В Ида-Таллиннской Центральной больнице объясняют, что Екатерину Буслаеву привезли к ним 29.05.2019 г на скорой. В стационарном лечении, по словам председателя правления больницы Ральфа Алликвеэ, пациент не нуждался.
”В свою очередь из-за своего состояния и образовавшегося в поясничном отделе пролежня, гипонатриемии (пониженное содержание натрия в организме — прим.ред.), контрактуры всех суставов рук, суставов коленей и бедер, пациент нуждался в уходовом лечении, что и было предложено дочери пациентки, но от которого она отказалась, — комментирует Ральф Алликвеэ.
— Опекун по закону обязан в том числе заботиться о том, чтобы опекаемый получал в нужной степени услуги по лечению и социальные услуги. Так как по состоянию пациента было видно, что в домашних условиях ему не способны обеспечить должный уход, а на это указывает и тот факт,что пациент был снова госпитализирован 12 июня, то мы обратились в управу Ласнамяэ, чтобы защитить интересы здоровья пациента”.
Если говорить о фотографии, которую сделала Татьяна, на которой ее беспомощная мать лежит на скомканных простынях, председатель правления Ида-Таллиннской центральной больницы объясняет, что эти скомканные простыни не больничные, больничные простыни синего цвета.
”Это простыня, взятая пациентом с собой, скорее всего из дома, на которой работники скорой, видимо, подняли его на больничную кровать. Пациент прибыл в больницу в установленном дома памперсе. Положение пациента в кровати связано с ригидностью суставов (они не гнутся — прим.ред.). Пациент был накрыт простыней, которую дочь на время фотографирования сняла”, — добавляет Алликвеэ.
Желания в расчет не принимаются
Что касается инцидента во второй больнице, где Екатерину и вовсе отказались принять, прежде всего важно понимать, может ли в принципе врач отказать пациенту в помощи. Так как Больничная касса для ответа на этот вопрос посоветовала обратиться в само медицинское учреждение, выходит, что может.
При этом, согласно Закону об организации оказания медицинских услуг каждое лицо, находящееся на территории Эстонской Республики, вправе получить неотложную помощь, которую медицинский работник обязан оказать в рамках своей компетентности и возможностей, находящихся в его распоряжении. Неотложную помощь оказывают вне больницы скорая помощь (бесплатно), а также отделения неотложной помощи (плата за визит составляет до 5 евро). Кроме того, семейный врач оказывает неотложную помощь тем лицам, которые проживают или временно находятся в его регионе обслуживания, но не входят в список пациентов семейного врача. Получается, что в неотложной помощи отказывать не могут, а вот просто в медицинской помощи — вполне.
Как поясняет начальник центра неотложной медицины Северо-Эстонской региональной больницы доктор Василий Новак, в случае с Екатериной ей не отказали в помощи, а направили, согласно правилам госпитализации в городе Таллинне и округе, в больницу по месту проживания, то есть в Ида-Таллиннскую Центральную больницу.
”В связи с крайне большой нагрузкой в отделениях экстренной медицины госпитализация пациентов по экстренным показаниям происходит не по желанию пациента, а на основании вышеупомянутого консенсусного документа (правил госпитализации — прим.ред.)”, — добавляет Василий Новак.
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