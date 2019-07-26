Лежачего инвалида с температурой отказались принять в больницу

”28 мая я вызвала скорую помощь, и маму отвезли в Ида-Таллиннскую Центральную больницу на Рави. Говорят, что в течение трех часов родственники должны получить какую-то информацию. Я прождала 5,5 часа, но ко мне так никто и не вышел. Подходила к стойке информации, но такое отношение было, что я только мешаю. Я раз спросила, два… Наконец я не выдержала, сказала, что мама не может двигаться, не говорит, не может даже попросить попить. Я ее дочь и официальный опекун по суду и должна знать, что происходит”, — говорит Татьяна.

Наконец вышел врач и позволил посетить маму, когда Татьяна ее увидела, у нее был шок. Беспомощная женщина, у которой могут образоваться пролежни, лежала так, как будто ее просто бросили на кровать: поверх проводов на скомканных простынях, памперс был расстегнут, одеяло валялось. Сколько она так пролежала, никто не знал.

”Я попросила привести маму в порядок, но мне сразу же сказали, чтобы я уходила. Я показала решение суда, сказала, что являюсь опекуном, хотела подождать в коридоре, там стоят кресла, но мне пригрозил врач, сказав, что вызовет полицию, если я не уйду.

Заявили, что диагноз, который ставила скорая, двустороннее воспаление легких, не подтверждается, хотя хрипы были жуткие, так что мне предложили забрать маму на следующий день, — вспоминает Татьяна. — 29 мая днем я забрала маму домой, а вечером у нее снова была температура 38оС. Я позвонила в отделение EMO, там посоветовали давать парацетамол. Все выходные я так и делала, а в понедельник семейный врач дала направление на бронхоальвеолярный лаваж в Северо-эстонскую региональную больницу, потому что мама задыхалась”.

Приехали и уехали

Татьяна вызвала платное такси для лежачих больных и повезла маму в PERH. Поездка обошлась ей в 70 евро. На месте женщина заплатила 5 евро за визит, и ее направили на прием. Дежурный врач нашел электронное направление от семейного врача, позвонил куда-то, затем проводил в кабинет.

”Врач Кристийна Пыльд даже не стала смотреть маму. Она посмотрела направление и сказала: ”Ваш семейный врач совок и дура, а вы ненормальная, потому что хотите вылечить свою мать, мы ее принимать не будем”. Я была в шоке и попросила написать причину, по которой доктор отказывается нас принять”, — говорит Татьяна и показывает бумагу, в которой написано, что ее маму отправляют обратно в Ида-Таллиннскую Центральную больницу, откуда она якобы поступила, и что дочь пациентки конфликтная.

Татьяна была в растерянности, ведь в PERH она обратилась именно потому, что за неделю до этого в больнице на Рави ее маме не оказали должного внимания. Когда ей отказали в помощи в этой больнице, ей ничего не оставалось, кроме как отвезти беспомощно больную мать обратно домой. Позже Татьяне пришлось снова отправить маму в Ида-Таллиннскую Центральную больницу, в которой, кстати, после предыдущего их посещения, на Татьяну написали жалобу в социальный отдел, якобы она плохо обращается с пенсионеркой.

”На самом деле, все люди, которые у нас бывают, говорят, что в нашей семье мы делаем все возможное: мама у нас подстрижена, покрашена, всегда помыта и накормлена, — возмущается Татьяна. — Я не знаю, что делать, но так это оставлять нельзя. Мы платим отчисления в Больничную кассу, а врачи просто так хамят нам и отказываются принимать пациентов, даже не проведя осмотр, относятся к больным, как к животным. Сейчас каждая больница говорит о том, что они не лечат, а предоставляют медицинские услуги. Но кто захочет пользоваться этими услугами?” Тяжелая работа — не оправдание После инцидента Татьяна обратилась с жалобой в Ида-Таллиннскую Центральную больницу, и ответ ее поразил — вместо извинений за безобразное отношение к пациентке большая часть письма состояла из описания, насколько тяжелая и стрессовая работа в отделении EMO.

”Не спорю, но такое описание совсем не имеет отношения к бригаде врачей, которые дежурили 28 мая 2019 года. Молодой врач, который дежурил в тот день, явно был уверен в своей безнаказанности. Однако, когда я пыталась сфотографировать его фамилию, он специально сделал так, чтобы фото не получилось. Нет такого закона, чтобы не оказывать помощь пожилым людям, это просто бесчеловечно, — говорит Татьяна. — Если люди будут знать, что врачи отказываются оказывать медуслуги стрикам, то недовольство нашей системой здравоохранения станет запредельным. Если бы пациент сам подписывал протокол о предоставлении медуслуг, то многие просто отказались бы это делать”.

В Ида-Таллиннской Центральной больнице объясняют, что Екатерину Буслаеву привезли к ним 29.05.2019 г на скорой. В стационарном лечении, по словам председателя правления больницы Ральфа Алликвеэ, пациент не нуждался.

”В свою очередь из-за своего состояния и образовавшегося в поясничном отделе пролежня, гипонатриемии (пониженное содержание натрия в организме — прим.ред.), контрактуры всех суставов рук, суставов коленей и бедер, пациент нуждался в уходовом лечении, что и было предложено дочери пациентки, но от которого она отказалась, — комментирует Ральф Алликвеэ.