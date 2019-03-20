Lexus, квартира в центре Таллинна: красивая жизнь молодого безработного ”бизнесмена” закончилась со щелчком наручников

Несколько лет назад следователям по экономическим преступлениям в Эстонии, Литве и Германии бросилась в глаза интересная закономерность. Карло, Урсула, Андреас или какой-нибудь другой совершенно обычный немец обнаруживал, что при помощи его кредитки кто-то приобрел колонки за 1000 евро, iPad за 800 или часы за 700.

В начале 2016 года Пыхьяский окружной прокурор Майри Хейнсалу начала уголовное расследование. Под пристальное внимание были взяты два друга детства: негражданин Алексей Почуенков и гражданин Эстонии Кирил Кочемазов, и вскоре на их запястьях захлопнулись наручники.

Органы провели тщательную оценку объемов полученной уголовным путем прибыли. Один из ”виновников торжества” был безработным, второй трудился на низкооплачиваемой должности, при этом в течение нескольких лет их банковские счета пополнились сотням тысяч евро.