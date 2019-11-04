Летом в Таллинне пройдет гейпарад: хорошо это или плохо? Отвечают ЛГБТ-активист и отец(5)
В июне 2020 года в столице Эстонии пройдет Baltic Pride — парад в поддержку ЛГБТ (геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров).
В июне 2020 года в столице Эстонии пройдет Baltic Pride — парад в поддержку ЛГБТ (геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров).
Во время дебатов на RusDelfi между ЛГБТ-активистом Артемом Трохачевым и медиаэкспертом Максимом Рогальским была затронута тема ЛГБТ-парадов. Спикеры рассказали, что будут делать, если увидят парад в Старом городе.
"Будет не только парад. Есть два понятия: парад и pride (гордость, чувство гордости — пер.ред). Если парад, это заключительное шествие, то второе — дискуссии, общение, люди делятся опытом. Например, в 73-х странах есть уголовное преследование за принадлежность к ЛГБТ. В 8-и странах — это карается смертной казнью. Я буду помогать в организации этого праздника. С удовольствием пойду!" — заверил Артем.
"Цель мероприятия — чистая пропаганда, промывка мозгов. Участвуют в нем в основном иностранцы. Это компания тянет свои щупальцы к детям. Их цель проста — нести свои идеи в массы. Детей проще уговорить. Молодые люди более толерантно относятся к геям и лесбиянкам. Если я случайно пройду с детьми мимо парада? Я думаю, у меня будет естественная реакция — увести детей подальше, чтобы они этого не видели. А если увидят, придется объяснить, что там происходит", — предположил Максим.
Сами дебаты:
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