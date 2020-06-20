Летом Таллинн предложит подросткам больше занятий

”По сравнению с предыдущими годами, летом нынешнего в столице будет организовано в несколько раз больше летних лагерей, тренировок, учебных классов, концертов и прочих занятий, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. — Их проводят как столичные молодежные центры, школы по интересам и музеи, так и другие организации, поэтому выбор очень широк. Вдобавок, большая часть предлагаемых от городских организаций мероприятий бесплатна — для того, чтобы как можно больше детей и подростков смогли принять в них участие”.

Список летних лагерей очень разнообразен, в общей сложности организуются сотни лагерей и смен. Город поддерживает организацию летних лагерей почти 120 000 евро. Субсидию получили 38 организаторов, тем самым 4610 столичных подростков смогут принять участие в лагерях на льготных условиях.

Столичная школа по интересам Тондираба организует летние лагеря для детей от 6 до 14 лет как в Таллинне, так и Пярну. Как городские, так и выездные лагеря организуют школа по интересам Канутиайа и дом молодежи Копли. Центр по интересам Кулло предлагает в июне и августе городские лагеря, также традиционные лагеря по интересам в Карепа. Ученики Таллиннской художественной школы смогут принять участие в художественной практике в Старом городе, Тойла, Карепа и Кургъярве, а также городских лагерях в столице. Дом детского творчества Мустамяэ все лето предлагает городские лагеря с питанием для детей в возрасте от 7 до 13 лет.

По инициативе Департамента по делам молодежи и спорта с 15 июня по 27 августа на разных городских спортивных площадках состоятся бесплатные тренировки по баскетболу, волейболу или футболу, которые проведут опытнейшие тренеры. На занятия ожидаются все подростки, независимо от того, занимались ли они до этого спортом или нет. Также Департамент по делам молодежи и спорта организует в пяти районах города (Нымме, Пыхья-Таллинн, Мустамяэ, Ласнамяэ и Кесклинн) бесплатные тренировки, обучающие езде на самокате.

Работники молодежных центров организуют летнюю работу преимущественно на свежем воздухе и местах, где обычно собираются подростки. Программа молодежных центров разнообразна, также они открыты для идей и предложений. Все занятия от молодежных центров бесплатны, за исключением городских лагерей. Но учитывая ограниченные возможности некоторых подростков, предлагаются и бесплатные лагеря, в них могут принять участие около 150 городских ребят.