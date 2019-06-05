Летом судебные исполнители будут оказывать бесплатное правовое консультирование

Палата судебных исполнителей и банкротных управляющих является важной организацией по обеспечению правовой защиты и защиты экономической сферы Эстонии, поскольку правовое сознание членов общества и соблюдение прав и законов является одним из наиболее государственно важных и существенных ценностей в обществе.

По словам канцлера Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих Кристи Хунт в консультировании по долговым вопросам и в правовой помощи нуждаются 80% должников.

”Главным фокусом консультирования являются долги и связанные с ними проблемы”, говорит Кристи Хунт. ”Призываем людей обратиться в нижеуказанные бюро судебных исполнителей, чтобы судебные исполнители смогли предложить должникам бесплатную помощь по разрешению долговых проблем”, — добавила Кристи Хунт.

Палата судебных исполнителей и банкротных управляющих выступает за формирование законопослушности общества через консультирование людей, обучение молодежи и предложения по улучшению действующего законодательства. Хотим донести до каждого члена общества насколько важно для гражданина страны осознавать свою роль особенно в тех ситуациях, которые связаны с денежными обязательствами и обязательственно-правовыми договорами.

В рамках кампании Kohtu Täituriga бесплатное консультирование предлагается на 24. (10.06-14.06), 29. (15.07-19.07) и 33. (12.08-16.08) неделях по предварительной записи в следующих бюро: