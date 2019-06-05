05.06.2019, 18:10

Летом судебные исполнители будут оказывать бесплатное правовое консультирование


rus.delfi.ee
EST
KERSTI VILBO- RAKVERE KOHTUTÄITUR
KERSTI VILBO- RAKVERE KOHTUTÄITURFoto: Vallo Kruuser

Для того, чтобы побудить людей обратиться за советом и начать заниматься своими долгами, судебные исполнители начинают кампанию по оказанию бесплатной правовой помощи и юридическому консультированию Kohtu Täituriga. Бесплатная правовая помощь будет предложена в июне, июле и августе в Харьюмаа, Тартумаа и Вирумаа.

Палата судебных исполнителей и банкротных управляющих является важной организацией по обеспечению правовой защиты и защиты экономической сферы Эстонии, поскольку правовое сознание членов общества и соблюдение прав и законов является одним из наиболее государственно важных и существенных ценностей в обществе.

По словам канцлера Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих Кристи Хунт в консультировании по долговым вопросам и в правовой помощи нуждаются 80% должников.

”Главным фокусом консультирования являются долги и связанные с ними проблемы”, говорит Кристи Хунт. ”Призываем людей обратиться в нижеуказанные бюро судебных исполнителей, чтобы судебные исполнители смогли предложить должникам бесплатную помощь по разрешению долговых проблем”, — добавила Кристи Хунт.

Палата судебных исполнителей и банкротных управляющих выступает за формирование законопослушности общества через консультирование людей, обучение молодежи и предложения по улучшению действующего законодательства. Хотим донести до каждого члена общества насколько важно для гражданина страны осознавать свою роль особенно в тех ситуациях, которые связаны с денежными обязательствами и обязательственно-правовыми договорами.

В рамках кампании Kohtu Täituriga бесплатное консультирование предлагается на 24. (10.06-14.06), 29. (15.07-19.07) и 33. (12.08-16.08) неделях по предварительной записи в следующих бюро:

Харьюмаа

  • Ühinenud Kohtutäiturid büroo, aadress: Rävala pst 5, Tallinn
  • Tallinna kohtutäitur Hille Kudu, registreerimine: buroo.kudu@taitur.net
  • Tallinna kohtutäitur Kristiina Feinman, registreerimine: buroo.feinman@taitur.net
  • Tallinna kohtutäitur Arvi Pink, registreerimine: buroo.pink@taitur.net
  • Tallinna kohtutäitur Risto Sepp, registreerimine: buroo.sepp@taitur.net
  • Tallinna kohtutäitur Mati Kadak, registreerimine: Mati.kadak@taitur.just.ee, aadress: Kentmanni tn 21/Liivalaia tn 27/Kaupmehe tn 14, II korrus (sissepääs Kaupmehe tänava poolt)
  • Tallinna kohtutäitur Elin Vilippus, registreerimine: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee, aadress: A.Lauteri 5, Tallinn;
  • Tallinna kohtutäitur Katrin Vellet, registreerimine: info@vellet.ee, aadress: Rotermanni 5, Tallinn.

Тартумаа

  • Tartu kohtutäitur Anne Böckler, registreerimine: Anne.Bockler@taitur.just.ee, aadress: Õpetaja 9a, Tartu
  • Võru kohtutäitur Taive Peedosaar, registreerimine: Taive.Peedosaar@taitur.just.ee, aadress: Jüri tn 43, Võru

Вирумаа

  • Narva kohtutäitur Tatjana Afanasieva, registreerimine: narva.taitur@taitur.just.ee, aadress: Puškini tn 20-M1 (I.korrus), Narva
  • Rakvere kohtutäitur Raigo Pärs, registreerimine: raigo.pars@taitur.just.ee, aadress: Laada 20, Rakvere.
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