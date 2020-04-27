Летом крупных концертов не будет, мероприятия в помещениях только с осени — министр культуры Лукас

Таави Аас рассказал про финансирование в сферу строительства и ремонта дорог и квартирных домов. "73 миллиона евро будет направлено на реновацию домов квартирных товариществ. 140 миллионов пойдет на строительство дорог, большинство средств распределится между управами. Примерно 10 миллионов инвестируют в Департамент шоссейных дорог". По его словам, государство выделит микро и малым предприятиям 10 миллионов евро и 25 миллионов евро в сферу туризма через KredEX. Особую поддержку окажут предприятиям на Сааремаа. Например, будет скидка на аренду торговых площадей в торговых центрах.

Тынис Лукас рассказал о дотациях в сферу культуры. "25 миллионов евро будет инвестировано в культуру и спорт. Мы постарались покрыть различные сферы культуры, от дизайна до театров. Наши предприниматели получили серьезный удар, раньше они продавали не так много, теперь продажи совсем упали. Частные театры не получают от государства поддержку в обычное время, теперь и они могут ходатайствовать на дотации. Кино, дизайн, издательство литературы, ERR, спортивная сфера — кто остался без поддержки, все творческие союзы, всем постараемся помочь. Хоть спортивные клубы не могли работать, им все равно нужно было следить за инфраструктурой, есть возможность получить компенсацию за затраты и на это".

Затем министр культуры ответил на вопрос о концертах и массовых мероприятиях. "Если мы сможем справиться с вирусом и показатели будут положительными, то, возможно, маленькие спектакли и концерты можно будет проводить на улице в июле-августе. Организаторы мероприятий в помещениях должны рассчитывать на начало работы в начале осени. Это же касается и киносеансов. Мероприятия с большим количеством народу этим летом проводиться не будут", — заверил он.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!