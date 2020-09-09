"Летом езжу каждый день, расход 7,5 литров" Почему эстонцы до сих пор любят "Жигули"?

Ровно 50 лет назад в СССР началось серийное производство автомобилей ВАЗ (или просто "Жигулей"). RusDelfi пообщался с теми, кто до сих пор делает выбор в пользу этих машин.
Репортер RusDelfi Виталий Бесчастный написал в эстонский клуб любителей автомобилей Lada, ожидая ответ, как обычно, в течение недели. Но встреча была назначена уже через несколько минут, а уже на следующий день в указанное место приехали сразу три ”старичка” движения Eesti Ladaklubi.
Первым приехал Мартен. У него ВАЗ-2102, 1973 года рождения.
”Летом я езжу на ней каждый день. Это машина для езды, а не для просмотра!” — говорит он. Правда признается, что зимой она стоит, чтобы не заржавела. ”В этом году на обслуживание потратил 40 евро. Все. Нужно просто привести ее в порядок, тогда она не развалится. Если постоянно следить за ней, то она отлично будет ездить”, — бодро отвечает 37-летний автолюбитель, который на 10 лет младше своей машины (на фото в черном).
Раньше о расходе топлива особо не задумывались, но теперь это чуть ли не первый показатель, на который смотрят покупатели. С этим у ”Жигулей” Мартена все в порядке — 7,5 литров на 100 километров. Коробка пятиступенчатая, внутри современное радио, есть даже "парктроник" — ”усики” на бампере.
Подходит еще один участник движения любителей ностальгировать по рулю без гидроусилителя. ”Вот это представитель нашего клуба за рубежом. 7000 километров за один тур на "Жигулях" — для него вообще не проблема”, — представляет Мартен товарища Олави. (Он приехал уже на новой "Ладе", поэтому не стал с ней позировать. На фото он в желтом).
Олави вступил в клуб в 2002 году. Сейчас в Eesti Ladaklubi около 40 постоянных членов. ”В 18 лет дядя купил мне "пятерку”. Появились первые проблемы, пришлось искать информацию для ремонта. Тогда как раз развивался интернет. Нашел единомышленников в этом клубе”, — вспоминает 38-летний Олави.
Сейчас на Eesti Ladaklubi в Facebook подписано 3500 человек. ”Каждый год у нас две большие встречи — летом и зимой. Собирается до 80 машин. Приезжают из Финляндии, Польши, Латвии, Литвы, Норвегии. Летом чаще всего встречались на территориях старых аэропортов — в Хаапсалу, например. Ставим палатки, общаемся”, — рекламирует встречи он. Следующая пройдет 27 сентября в Вырумаа.
Кто бы мог подумать об этом еще 30-40 лет назад, когда в таких встречах не было смысла — ”Жигули” и ”Москвичи” были везде. Теперь же скопированные с итальянского Fiat-124 машины сразу выделяются на европейских дорогах. Сейчас можно даже взять в аренду автомобили ВАЗ, например, для фотосессии.
”Я согласен, сейчас Lada все популярнее. Но теперь молодежь берет ее в рамках какого-нибудь проекта, а не для ежедневной езды, как мы раньше. Хорошо, что сейчас молодое поколение не портит их, как в 90-е. Дешевый тюнинг, золотые колеса, спойлеры и пластик на кузове — это уже не так вкусно. Сейчас держат в оригинальном состоянии, отчего ценность тоже растет”, — продолжает Олави.
Например, купить ”Жигули” в нормальном состоянии можно за 2000-3000 евро. По словам Олави, ржавую ”шестерку” с оригинальными деталями можно купить за 6000 евро, а то и больше. ”Все зависит от года, если первые модели в оригинальном состоянии — то они довольно дорогие. Но относительно новую Lada можно взять и за 300 евро”, — сказал Олави, а Мартен добавил, что один раз он именно так и сделал.
Олави любит путешествовать, нажимая педаль газа и переключая скорости. Естественно, на ”Жигулях”. Он каждый год проезжает 5000-7000 по Европе с детьми. На своей машине он был в Словении, Италии, Хорватии. ”В Венгрии был уже 9 раз, там самая большая сходка любителей ВАЗ. Там очень популярны советские автомобили”, — подчеркивает он.
Вообще, у членов клуба по несколько советских и российских машин. У Олави их четыре. У Мартена и вовсе 10. У третьего нашего собеседника Меэлиса — 8. Небывалая роскошь и общественное порицание раньше, а теперь — необходимость. Если сломалась одна, а на встречу клуба ехать надо, то берешь другую.
”Расскажите историю, связанную с ”Ладой”, может, как она сломалась где-нибудь” — прошу я. ”Таких историй большинство”, — смеется гражданин Олеви.
Пять недель назад знакомый литовец ехал из Каунаса в Вильнюс. Увидел на трассе две ”пятерки” с эстонскими номерами. Остановился. Выяснилось, что им нужен новый генератор, помог им достать. ”Если бы он не знал о нашем клубе, то вряд ли остановился”, — считает житель Таллинна.
Вторая история повествует о магии, которая не снилась даже Кашпировскому. ”Были в Румынии. Остановились в горах. Смотрим под капот — нет тормозной жидкости. Нету и все! Разобрали систему, утечку не нашли, залили заново. Больше проблем не было. Куда она делась — непонятно, кто мог ее украсть? Так и не узнали. Местные говорили,что там с машинами странные случаи происходят — спускаются колеса, ломаются запчасти. (Речь о Трансфэгэрашском шоссе (Transfăgărășan). Горной дороге в Карпатах — RusDelfi)”.
”Сегодня идеальная погода для кабриолета!” — с улыбкой показывает Меэлис на Lada Samara Fun 1994 года. В советское время кабриолетов не производили, ездить на них можно было разве что в Сочи, а открытый верх и две двери уж сильно напоминали буржуазный образ жизни. Хотя, существовал ВАЗ-21081 ”Кабрио”, кабриолет на базе ”восьмерки”, которую модернизировали европейские дилеры.
”Раньше это была обычная машины с крышей. В Германии ее переделали под кабриолет. Завод Bosche посмотрел самые дешевые автомобили на рынке в Германии. Выбрали Samara. Теперь она называется Lada Samara Fun или Bohse Safari”, — рассказывает Меэлис.
У него 8 машин Lada, половина из которых не ездит. До сих пор остался ВАЗ отца, который произвели в год рождения Меэлиса — 40 лет назад. ”Мы росли с этими машинами. Моя первая была именно "Жигули". Но сейчас это лишь хобби”, — добавляет он.
На вопрос, что для него значат эти автомобили, Меэлис очень четко отвечает: это часть нашей технической истории. Все вокруг одобрительно кивают.
Мы разошлись, а Мартен, Меэлис и Олави остались еще болтать возле своих "ласточек". Смотря на них, понимаешь, если найти любимое хобби (автомобили) и обзавестись единомышленниками (клуб Lada), то в принципе без разницы, чем заниматься — жизнь уже будет веселой и интересной.
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