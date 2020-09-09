"Летом езжу каждый день, расход 7,5 литров" Почему эстонцы до сих пор любят "Жигули"?

Репортер RusDelfi Виталий Бесчастный написал в эстонский клуб любителей автомобилей Lada, ожидая ответ, как обычно, в течение недели. Но встреча была назначена уже через несколько минут, а уже на следующий день в указанное место приехали сразу три ”старичка” движения Eesti Ladaklubi.

Первым приехал Мартен. У него ВАЗ-2102, 1973 года рождения.

”Летом я езжу на ней каждый день. Это машина для езды, а не для просмотра!” — говорит он. Правда признается, что зимой она стоит, чтобы не заржавела. ”В этом году на обслуживание потратил 40 евро. Все. Нужно просто привести ее в порядок, тогда она не развалится. Если постоянно следить за ней, то она отлично будет ездить”, — бодро отвечает 37-летний автолюбитель, который на 10 лет младше своей машины (на фото в черном).

Раньше о расходе топлива особо не задумывались, но теперь это чуть ли не первый показатель, на который смотрят покупатели. С этим у ”Жигулей” Мартена все в порядке — 7,5 литров на 100 километров. Коробка пятиступенчатая, внутри современное радио, есть даже "парктроник" — ”усики” на бампере.

Транспортное средство Мартена Foto: Rauno Volmar

Подходит еще один участник движения любителей ностальгировать по рулю без гидроусилителя. ”Вот это представитель нашего клуба за рубежом. 7000 километров за один тур на "Жигулях" — для него вообще не проблема”, — представляет Мартен товарища Олави. (Он приехал уже на новой "Ладе", поэтому не стал с ней позировать. На фото он в желтом).

Олави вступил в клуб в 2002 году. Сейчас в Eesti Ladaklubi около 40 постоянных членов. ”В 18 лет дядя купил мне "пятерку”. Появились первые проблемы, пришлось искать информацию для ремонта. Тогда как раз развивался интернет. Нашел единомышленников в этом клубе”, — вспоминает 38-летний Олави.

Сейчас на Eesti Ladaklubi в Facebook подписано 3500 человек. ”Каждый год у нас две большие встречи — летом и зимой. Собирается до 80 машин. Приезжают из Финляндии, Польши, Латвии, Литвы, Норвегии. Летом чаще всего встречались на территориях старых аэропортов — в Хаапсалу, например. Ставим палатки, общаемся”, — рекламирует встречи он. Следующая пройдет 27 сентября в Вырумаа.