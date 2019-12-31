Летом Эстонию могут посетить Трамп и Путин

Издание Eesti Päevaleht пишет, что в июне Эстонию могут посетить президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин.
Хотя президенты официально о своем визите не сообщали, эстонские ведомства вовсю готовятся к этому знаменательному событию. Это EPL и Delfi подтвердили несколько источников из Министерства внутренних дел и Министерства иностранных дел. Иными словами: если раньше относительно визита были только спекуляции, то сейчас приезд Путина или Трампа или приезд и того, и другого сразу считается настолько вероятным событием, чтобы производить реальные подготовительные мероприятия.
Новость будет дополнена.
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