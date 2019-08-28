Лето в Хааберсти завершится молодежным Днем стиля жизни — граффити, скейты и баскетбол!

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги HNKXTRM цель проекта предложить молодёжи возможность использовать созданные в городе скейтпарки для проведения досуга даже тогда, когда у них нет для этого инвентаря. ”Принять участие в соревнованиях могут абсолютно все. Отсутствие снаряжения не является препятствием для участия. На месте имеются пять трюковых самокатов, шлемов и скейтбордов, которыми можно пользоваться для участия в соревнованиях”, — сказал старейшина.

”Также на протяжении всего дня гостей ждёт живое шоу граффити, результатом которого станет совершенно новая графика на стене для игр в мяч, которая находится рядом со скейтпарком. Ждём всех понаблюдать и принять участие”, — пригласил Ханимяги.

В рамках этого события пройдут соревнования на самокатах, велосипедах bmx и скейтбордах. На баскетбольной площадке Русской гимназии Хааберсти пройдёт турнир уличного баскетбола 3x3.

В рамках данного проекта в скейтпарке Хааберсти и Ильмарисе под руководством тренера Ярмо Кангро уже прошли бесплатные тренировки по езде на скейтборде. Помимо этого, осенью пройдут бесплатные тренировки по баскетболу под руководством тренера Ховарда Фрайери и мастер-классы по рэп-музыке в молодёжном центре Хааберсти.