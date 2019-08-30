Лето в Хааберсти завершилось молодежным Днем стиля жизни

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, цель проекта HNKXTRM — предложить молодёжи возможность использовать созданные в городе скейтпарки для проведения досуга даже тогда, когда у них нет для этого инвентаря. ”Принять участие в соревнованиях могли абсолютно все. Отсутствие снаряжения не является препятствием для участия. На месте в распоряжении участников было пять трюковых самокатов, шлемов и скейтбордов, которыми можно пользоваться для участия в соревнованиях”, — сказал старейшина.

В рамках этого события прошли соревнования на самокатах, велосипедах bmx и скейтбордах. На баскетбольной площадке Русской гимназии Хааберсти прошёл турнир уличного баскетбола под руководством тренера Ховарда Фрейера. В соревнованиях приняли участие порядка 70 молодых людей.

В соревнованиях на самокатах III место завоевал Эдгар Грячов, II место — Керт Сальве и I место — Максим Тихомиров. Два спецприза в этой категории завоевали Эдгар Каратков и Керт Сальве. В соревнованиях по скейтборду III место у Юри Дамаскина, II место у Алекса Флекса и кубок по HNKXTRM 2019 достался Триснату Отсу. В категории Bmx спецпремия у Арсения Гайдачука. В Bmx III место завоевал Эдгар Григоровский, II место — Даниил Чёрный и I место у Янека Марковского.

Мастер-класс по граффити провёл молодой художник SPARK. Мероприятие организовал молодёжный центр Хааберсти и добровольцы.

В рамках данного проекта в скейтпарке Хааберсти и Ильмарисе под руководством тренера Ярмо Кангро проходили бесплатные тренировки по езде на скейтборде. Помимо этого, осенью пройдут бесплатные тренировки по баскетболу под руководством тренера Ховарда Фрайери и мастер-классы по рэп-музыке в молодёжном центре Хааберсти.