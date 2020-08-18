Лето увеличило популярность дистанционного продления рецептурных лекарств: есть несколько способов

По словам руководителя по развитию услуг Benu Хелен Лаупа, в аптеке рецепт можно продлить в течение всего рабочего времени аптеки. «Поскольку лето – это излюбленное время для отпусков, то и доступность семейных врачей также снижается, да и нередко пациент находится вдали как от своего дома, так и от центра семейных врачей. В таком случае рецепт, окончание срока действия которого не заметили, удобно продлить в виртуальной аптеке и статистика показывает, что люди пользуются летом этой возможностью все больше», - пояснила Лаупа. Интерес к данной услуге в виртуальной среде также значительно возрос весной из-за обусловленного коронавирусом чрезвычайного положения.

Продление рецептов на препараты проходит в аптеках в специальных киосках самообслуживания, где пациент может ввести необходимую информацию, которая через веб-платформу Minudoc поступает к квалифицированному общему или семейному врачу, который, после знакомства с дигитальной историей болезни пациента и ранее выписанными рецептами, принимает решение о продлении рецепта или отказе в этом. В случае возникновения вопросов врач связывается с пациентом по телефону.

​«Для виртуального продления предусмотрены прежде всего те рецепты, которые назначены лечащим врачом в случае курсового лечения, а также хронического или долгосрочного заболевания. Это могут быть, например, диабет, повышенное кровяное давление или иные сердечно-сосудистые заболевания. Также можно продлить рецепты на контрацептивные препараты», - говорит Лаупа. Именно на последние пациенты желают продлить рецепты чаще всего, после них следуют запросы на повторные рецепты от хронических заболеваний – аллергия, астма, диабет и проблемы с давлением.

Рецепты можно продлить в 19 аптеках Benu по всей Эстонии – в т.ч. в Таллинне, Пярну, Нарве, Вийми и Юри, Хаапсалу, Выру, Отепяэ, Тарту, Рапла, Курессааре и Кохтла-Ярве. Список аптек можно найти здесь. Также рецепт можно продлить каждый день с 9 до 21 часа на странице Benu или на портале minudoc.ee, а также в приложении, которое можно скачать как в App Store, так и в Google Plays.