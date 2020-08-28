Летние каникулы завершатся в столичном парке Шнелли бесплатным мини-фестивалем для молодежи

”Предлагающий массу увлекательных занятий мини-фестиваль станет достойным завершением лета, на протяжении которого мы провели для отдыхающих в городе детей и молодежи многочисленные мероприятия как в парках, так и в помещениях. Я очень рада, что сотрудничество между Департаментом молодежи и спорта, районными управами и молодежными центрами было эффективным. Предстоящее мероприятие станет тому подтверждением”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

Разнообразная программа мини-фестиваля Шнелли предложит различные спортивные занятия для гостей разного возраста. С 12 до 17 часов все желающие смогут поупражняться на слэклайне, банджи-батуте или надувной акробатической дорожке. На протяжении всего дня будет возможность принять участие в различных тренировках.

В 9 утра начнется организованное столичными молодежными работниками соревнование по футболу Street Fame Cup 2020/I, а школа Rulluisukool с 14 по 16.30 проведет соревнование по скейт-кроссу. Кесклиннаский молодежный центр предложит поиграть в настольные игры, а Эстонский музей здравоохранения — посетить выставку ”Откровенно о твоем теле”. Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, организованных Кассой по безработице.

Программа мини-фестиваля:

9.00–16.30 Соревнование по футболу Street Fame Cup 2020/I

12.00-17.00 Слэклайн, банджи-батут, надувные акробатические дорожки, палатка с настольными играми, выставка, мастер-классы Кассы по безработице

12.00 Групповая тренировка Nike Training Club

12.30-13.30 Тренировка на роликах (конькобежный клуб Jäälind)

13.00 Танцевальная тренировка Club Freestyle (Tantsugeen)

14.00 Бокс (Боксерский клуб Kalev)

14.00-16.30 Соревнования по скейт-кроссу (Rulluisukool)

15.00 Групповая тренировка deepWORK (Sparta)

15.00-16.30 Йога (Элина Бененсон)

16.00 Баскетбол (Audentes)

Мероприятия бесплатные. Тренировки проходят в парке Шнелли на баскетбольной площадке или рядом с ней. Предварительная регистрация на тренировки и соревнования на роликовых коньках не требуется, при себе нужно иметь полотенце и бутылку для питьевой воды. На соревнования по футболу приглашаются команды, состоящие из 13 участников, возраст которых 15-23 года. Для регистрации нужно отправить электронное письмо на адрес mono@tallinnlv.ee не позднее 28 августа. Соревнование состоится на стадионе Шнелли.