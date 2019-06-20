Летние грозы: как уберечь домашнюю бытовую технику
На прошлой неделе по Эстонии прокатился грозовой шторм, который причинил ущерб целому ряду домохозяйств. Эпицентр бури до нас не добрался, а вот в Латвии шторм даже поднимал из земли гробы.
На прошлой неделе по Эстонии прокатился грозовой шторм, который причинил ущерб целому ряду домохозяйств. Эпицентр бури до нас не добрался, а вот в Латвии шторм даже поднимал из земли гробы.
Руководитель отдела страхования имущества Salva Kindlustuse Алвер Кивирюйт отметил, что летние грозовые штормы, разумеется, дело обычное, но погодные явления такой силы с каждым годом имеют место все раньше. ”Большие грозы обычно ожидают с июля или августа, но в последние годы они приходят все раньше”, — пояснил Кивирюйт.
”К счастью, на прошлой неделе шторм в Эстонии не причинил больших бед, хотя вскоре после него в одной лишь Salva было зарегистрировано 15 случаев ущерба в связи с грозой. Сумма самого значительного страхового случая составила около 3000 евро, — сказал Кивирюйт, добавив, что мы еще легко отделались, поскольку в Латвии этот шторм привел к настоящему хаосу. — Там с нескольких домов снесло крыши, установленные в полях большие рекламные щиты летали, как листы бумаги, во многих местах имели место серьезные наводнения. На одном местном кладбище шторм вырвал с корнями несколько деревьев, в результате чего из земли показались захороненные поблизости гробы”.
Больше всего ущерба гроза причинила бытовой технике, хотя Кивирюйт отметил, что молния молнии рознь — простая гроза может повредить только роутер, тогда как сильный шторм опасен для телевизоров и прочих устройств. ”Когда вызванный молнией скачок напряжения повреждает, скажем, геотермальный насос, телевизор, робота-газонокосилку или даже подключенный к зарядке электромобиль, речь идет о достаточных больших суммах ущерба”, — пояснил Кивирюйт.
На прошлой неделе шторм повредил роботы-газонокосилки сразу у трех клиентов Salva — суммы ущерба в этих случаях также могут достичь нескольких тысяч евро.
”Грозовой сезон только начинается, но уже сегодня следует серьезно подойти к рекомендациям отключать от электрической сети и сети передачи данных бытовую технику — в особенности за пределами городов и в районах, где линии электропередачи еще не находятся под землей. Не забывайте отключать сетевые кабели и от роутеров. Конечно, невозможно постоянно включать-выключать все устройства, но, по крайней мере, стоит делать это с роутерами и телевизорами”, — сказал Кивирюйт.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Врач о последствиях отравления жидкостью, которую выпил Алибасов
Прохожий поймал 3-месячного ребенка, выброшенного из окна
«Коля, напиши мне»: сын Лукашенко покорил сеть
Пенсионерка из Витебска более 20 лет получала двойную пенсию