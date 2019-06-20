Летние грозы: как уберечь домашнюю бытовую технику

Руководитель отдела страхования имущества Salva Kindlustuse Алвер Кивирюйт отметил, что летние грозовые штормы, разумеется, дело обычное, но погодные явления такой силы с каждым годом имеют место все раньше. ”Большие грозы обычно ожидают с июля или августа, но в последние годы они приходят все раньше”, — пояснил Кивирюйт.

”К счастью, на прошлой неделе шторм в Эстонии не причинил больших бед, хотя вскоре после него в одной лишь Salva было зарегистрировано 15 случаев ущерба в связи с грозой. Сумма самого значительного страхового случая составила около 3000 евро, — сказал Кивирюйт, добавив, что мы еще легко отделались, поскольку в Латвии этот шторм привел к настоящему хаосу. — Там с нескольких домов снесло крыши, установленные в полях большие рекламные щиты летали, как листы бумаги, во многих местах имели место серьезные наводнения. На одном местном кладбище шторм вырвал с корнями несколько деревьев, в результате чего из земли показались захороненные поблизости гробы”.

Больше всего ущерба гроза причинила бытовой технике, хотя Кивирюйт отметил, что молния молнии рознь — простая гроза может повредить только роутер, тогда как сильный шторм опасен для телевизоров и прочих устройств. ”Когда вызванный молнией скачок напряжения повреждает, скажем, геотермальный насос, телевизор, робота-газонокосилку или даже подключенный к зарядке электромобиль, речь идет о достаточных больших суммах ущерба”, — пояснил Кивирюйт.

На прошлой неделе шторм повредил роботы-газонокосилки сразу у трех клиентов Salva — суммы ущерба в этих случаях также могут достичь нескольких тысяч евро.