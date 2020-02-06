Летевший из Мальты в Таллинн самолет RyanAir решил приземлиться в Риге

Следовавший из Мальты в Таллинн самолет приземлится в Риге. В Таллинн самолет должен был прибыть в 12:45.
По словам пресс-секретаря Таллиннского аэропорта Маргот Холтс, команда RyanAir в связи с погодными условиями решила приземлиться в Риге. ”Когда самолет начинает приближаться к аэропорту, где запланировано приземление, экипаж связывается с аэропортом, чтобы узнать информацию о погодных и дорожных условиях. Экипаж самолета посчитал, что полоса слишком скользкая”, — пояснила Холтс.
Она отметила, что, по оценке аэропорта условия были нормальные, но конечное решение всегда принимает самолет.
Каким образом пассажиры будут доставлены из Риги в Таллинн, пока неясно.
Молодая девушка умерла через пару дней после свадьбы
Малышева объяснила, почему Павленко не предотвратил у себя рак
Защитнице мигрантов и ЛГБТ отрезал голову ее друг Хасан
Нашли останки подростка, пропавшего в 2019 году?