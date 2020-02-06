Летевший из Мальты в Таллинн самолет RyanAir решил приземлиться в Риге

По словам пресс-секретаря Таллиннского аэропорта Маргот Холтс, команда RyanAir в связи с погодными условиями решила приземлиться в Риге. ”Когда самолет начинает приближаться к аэропорту, где запланировано приземление, экипаж связывается с аэропортом, чтобы узнать информацию о погодных и дорожных условиях. Экипаж самолета посчитал, что полоса слишком скользкая”, — пояснила Холтс.

Она отметила, что, по оценке аэропорта условия были нормальные, но конечное решение всегда принимает самолет.

Каким образом пассажиры будут доставлены из Риги в Таллинн, пока неясно.