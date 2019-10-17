Лестница около Монумента победы получит новый облик

”В ходе ремонта будут заменены поврежденные гранитные ступеньки лестницы, отремонтированы лестничные площадки и заменено ограждение зеленой зоны”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Работы осуществит фирма Mustamäe Haljastus AS. Стоимость работ — 12 700 евро. Работы планируется завершить в середине ноября.

Старейшина района Кесклинн отправил в начале октября министру государственного управления Яаку Аабу письмо, в котором обратил внимание на то, что зеленая зона около Монумента Победы в Освободительной войне недостаточно ухожена. В своем ответе министр попросил учреждения, в сфере ответственности которых находится зеленая зона, заняться этим вопросом.

В итоге чиновники Управы района Кесклинн встретились с отвечающей за уход зеленой зоны фирмой Riigi Kinnisvara AS (RKAS), чтобы найти подходящее решение.

”Хочу поблагодарить министра, который обратил на этот вопрос внимание. Скоро RKAS заключит новый договор об уходе за зеленой зоной, в котором будут уточнены условия ухода и перечень задач. Надеюсь, что это поможет привести зону в порядок”, — сказал Свет.